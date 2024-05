Menores de tan solo 12 años entre los ladrones de autos en el Valle de San Fernando

El LAPD informó el martes que la cantidad de autos robados aumentó casi un 30% en el Valle de San Fernando en 2024, impulsado por picos inusualmente grandes en los robos de autos en las áreas de North Hollywood y Foothill.

“La División de North Hollywood tiene un aumento del 39%, o 134 más, en robos de vehículos motorizados”, dijo el martes el jefe Dominic Choi a la Junta de Comisionados de Policía sobre la comparación con esta época del año pasado.

“La División de Foothill tiene el mayor aumento porcentual en la ciudad con un 51,6%, o más 131, robos de vehículos de motor”, dijo Choi.

Los datos del LAPD mostraron que alrededor de 700 automóviles fueron reportados como robados en esas áreas en lo que va del año, y los oficiales de las mismas divisiones habían realizado más de 130 arrestos por robo de automóviles, incluidos arrestos de 19 menores, algunos de tan solo 12 años.

De los arrestados, 85 fueron fichados bajo sospecha de conducir un vehículo sin el consentimiento del propietario, también conocido como joyriding; 34 fueron detenidos bajo sospecha de hurto de automóviles.

Los registros carcelarios mostraron que unos 50 fueron acusados ​​posteriormente de delitos graves.

Choi dijo que los modelos Chevrolet, Hyundai y Kia siguen siendo los principales objetivos de los ladrones.

Ciertos Hyundai y Kia han sido más fáciles de robar, dijo la policía, debido a un problema de software antirrobo corregible que los fabricantes pueden actualizar.

El LAPD dijo que realizará un evento este viernes, sábado y domingo en Eagle Rock Plaza donde Hyundai podrá instalar la actualización y los conductores recibirán un dispositivo de bloqueo del volante gratuito. Los conductores también pueden grabar el VIN de su automóvil en sus convertidores catalíticos en el evento, lo que, según LAPD, debería ayudar a disuadir los robos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.