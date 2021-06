‘Pasajero problemático’ ocasiona desvío de vuelo entre Los Ángeles y Atlanta

LOS ÁNGELES - Un vuelo de Delta Air Lines de Los Ángeles a Atlanta tuvo que desviarse a la ciudad de Oklahoma el viernes por la noche debido a un pasajero "rebelde" que fue inmovilizado a raíz de una solicitud urgente de ayuda de la tripulación del avión.

El video muestra a los pasajeros amontonándose encima y aparentemente sosteniendo al pasajero, que presuntamente había intentado abrir la puerta del avión, según contaron otros pasajeros. Las puertas del avión son imposibles de abrir a una altitud de crucero debido a la presión de la cabina.

Se puede escuchar al capitán del avión pidiendo ayuda: “Este es el capitán. Nos gustaría que todos los hombres fuertes vinieran al frente del avión para manejar a un pasajero problemático”.

El video no muestra lo que sucedió antes de que el pasajero fuera inmovilizado. Brannon Nazarian, quien también iba a bordo, describió el caos en el aire.

"Lo siguiente que supe, fue que había gente corriendo hacia el frente, y él comenzó a empujar a la gente, y hubo una pelea escandalosa", dijo Nazarian durante la escala imprevista en la ciudad de Oklahoma. “Él estaba luchando fuertemente contra ellos. Sus pies volaban en el aire. El asistente de vuelo estaba... parecía que había tenido una conmoción cerebral".

El vuelo fue recibido por agentes de la ley en la ciudad de Oklahoma, según Delta. No quedó claro de inmediato cuándo fue arrestado el hombre.

A principios de junio, un hombre acusado de intentar irrumpir en la cabina de otro vuelo de Delta de Los Ángeles a Nashville, también provocó un desvío a Albuquerque, Nuevo México.

Una denuncia penal presentada por un agente del FBI en el caso del vuelo desviado a Nuevo México dijo que el pasajero durante el vuelo golpeó la puerta de la cabina y dijo "tenemos que aterrizar este avión" antes de que un asistente de vuelo y los pasajeros lo detuvieran y luego lo llevaran a la parte trasera del avión.

La Administración Federal de Aviación ha advertido a los viajeros aéreos sobre lo que describe como un aumento dramático en el comportamiento rebelde o peligroso a bordo de los aviones de pasajeros.

En un año típico, la agencia de transporte ve entre 100 y 150 casos formales de mal comportamiento de los pasajeros. Pero desde el comienzo de este año hasta principios de mayo, la agencia dijo que el número de casos ha aumentado a 1,300, un número aún más notable dado que el número de pasajeros se mantuvo por debajo de los niveles prepandémicos.

Un vuelo de Spirit Airlines fue desviado a Denver el miércoles después de que un pasajero apareciera para intentar abrir una puerta de salida de emergencia. Su destino final era Los Ángeles.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: