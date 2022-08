“Uno nunca lo espera”: indigente golpea y roba a vendedor en Hancock Park

Un vendedor de frutas fue golpeado y asaltado en una intersección de Los Ángeles, sumándose a otros incidentes que han ocurrido recientemente contra estos trabajadores.

Esteban Venancio, de 58 años, fue atacado el sábado 20 de agosto por un hombre de unos 30 años, con apariencia de ser alguien sin hogar. El hecho ocurrió en la esquina del Bulevar Rimpau y la Calle 8, en el área de Hancock Park alrededor de las 11:30 a.m.

“Nunca había pensado que me harían eso” dice Venancio. “Sí supe que la gente atacaba mucho a los vendedores pero nunca pensé que me iban a atacar a mi también. Uno nunca lo espera pero llegó ese día y me atacó esa persona”.

El incidente ocurrió mientras Venancio estaba en el lugar donde vende su mercancía. El vendedor vio a un hombre allí y le ofreció un pedazo de sandía. Cuando le preguntó dónde podía echar la basura, se dirigió al lugar donde le dijo Venenacio. Pero, en ese momento, le quitó las llaves de su vehículo que siempre lleva colgando de su cinturón..

Lo enfrentó para evitar que se llevara las llaves pero el desconocido lo golpeó en el rostro y subió al carro

“Yo me enfrenté a él para que no prendiera el carro pero no pude porque ya estaba dentro”, cuenta Venancio.

Las imágenes de cómo este inmigrante originario de Guerrero quedaron captadas en video, con la ayuda de otra persona que grabó el incidente. Esto ayudó a la localización de su vehículo, la madrugada del domingo, en una calle de Covina.

“No se como llego esa persona, pero me dijo ‘ya esta grabado’’, cuenta Venancio. “Fue cuando me alejé de él [el sospechoso]”.

Expertos aconsejan a quienes sufran estos ataques que denuncien estos hechos. Actualmente en Los Ángeles se trabaja una moción para poder proteger a estos trabajadores inmigrantes.