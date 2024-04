Golpean y apuñalan a conductor de autobús de Metro en Willowbrook

Las autoridades buscan a un hombre que golpeó y apuñaló a un conductor de autobús de Metro el sábado en Willowbrook.

El atacante armado con un cuchillo comenzó a gritarle al conductor, quien se detuvo cerca de la calle 119th y la avenida Wilmington en la comunidad del sur del condado de Los Ángeles, alrededor de las 8:30 p.m. El hombre golpeó al conductor y lo apuñaló con el cuchillo cuando el autobús se detuvo en la estación Willowbrook/Rosa Parks, según el departamento del alguacil

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“El sospechoso, sin provocación, golpeó a la víctima en la cara y luego procedió a apuñalarla”, dijo el departamento del alguacil en un comunicado.

El hombre abandonó la escena en dirección norte por la avenida Willowbrook. El departamento publicó imágenes de cámaras de seguridad que muestran al hombre buscado en el ataque.

El conductor, que fue atendido en un hospital, se recupera en su casa, informó Metro en un comunicado.

“Metro se entristece al enterarse de este acto de violencia sin sentido contra nuestro operador de autobús, que aparentemente fue impulsado por el abuso de drogas y enfermedades mentales no tratadas, crisis que azotan a nuestra nación”, continuó el comunicado.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la Oficina de Servicios de Tránsito del Departamento del alguacil del Condado de Los Ángeles al 213-541-2558.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.