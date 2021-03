Los Ángeles aplicaría 88,000 vacunas contra el COVID-19 en sitios de la ciudad esta semana

El alcalde Eric Garcetti anunció el domingo que los sitios de vacunación de la ciudad aumentarán las citas de primera dosis esta semana, administrando un total de 88,000 inyecciones en siete ubicaciones permanentes y ocho clínicas móviles.

“Las vacunas son nuestro boleto para poner fin a la pandemia, salvar vidas, reconstruir nuestras comunidades y brindar esperanza para un futuro más saludable”, dijo Garcetti.

“Todavía tenemos un largo camino por recorrer para vacunar de manera segura y rápida a tantos angelinos como sea posible, y un suministro mayor y más constante de dosis esta semana significa que podemos brindar alivio a más personas mayores, trabajadores de primera línea y esenciales, y cualquier persona elegible para recibir una vacuna en nuestra ciudad”.

La semana pasada, Garcetti dijo que Los Ángeles superó el medio millón de dosis administradas en sitios administrados por la ciudad, y el suministro esperado de esta semana permitirá que esos sitios ofrezcan casi 68,000 citas de primera dosis, junto con 20,000 citas de la segunda dosis.

En lo que los funcionarios del condado de Los Ángeles esperan es el comienzo del fin de la grave escasez de vacunas COVID-19, la próxima semana, el condado espera recibir la mayor asignación de vacunas hasta la fecha, con casi dos tercios de el suministro que se utilizará para administrar las primeras dosis.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los envíos incluyen 54,000 dosis de la vacuna Moderna y 25,000 de Johnson & Johnson, distribuidas en ubicaciones en San Fernando Park, Hansen Dam, Crenshaw Christian Center, Lincoln Park, Pierce College, USC University Park y Dodger Stadium.

La entrega de Johnson & Johnson de esta semana es excepcional, ya que los funcionarios no esperan recibir más de la vacuna de dosis única durante algunas semanas. Además, la ciudad espera que el suministro de todas las vacunas sea menor en las próximas semanas, al menos hasta abril.

Se administrará otra entrega de 7,000 dosis de Pfizer a través del programa de Alcance Móvil para Equidad de Vacunas de la ciudad.

Esta semana, los funcionarios agregarán una unidad móvil adicional a la rotación para un total de ocho equipos, que atenderán a las comunidades vulnerables en Los Ángeles, incluido el sur de Los Ángeles, el este de Los Ángeles y el Valle de San Fernando, en vecindarios como Boyle Heights, Green Meadows, Sylmar, Arleta y Glassell Park.

A pesar de que California destinará el 40% de las vacunas contra el COVID-19 para las comunidades más afectadas, lideres locates están preocupados de que las dosis no lleguen a los más necesitados, a menos de que se mejore el portal de citas. Luis Treto reporta el 4 de marzo de 2021.

Las autoridades dijeron que el programa MOVE ha administrado más de 16,000 dosis desde su lanzamiento, y más del 90% de los vacunados son personas de color.

Esta semana también marcará la apertura del último centro de vacunación de la ciudad en el campus de University Park de la USC.

Los sitios de la ciudad permanecerán abiertos de martes a sábado de 8 a.m. a 4 p.m., con la excepción del Dodger Stadium, que operará de 8 a.m. a 8 p.m. los martes y de 8 a.m. a 6 p.m. durante el resto de la semana.

Los sitios de la ciudad ofrecerán citas para la segunda dosis esta semana para los angelinos que recibieron su primera dosis en un sitio de la ciudad entre el 8 y el 15 de febrero.

El Dr. Anthony Fauci dice que el fin de la pandemia podría llegar a finales de verano, en el otoño o hasta el próximo invierno. Pero ¿Qué piensa sobre una posible vacuna anual del COVID-19?

Los Ángeles ahora ha comenzado a reservar automáticamente citas para la segunda dosis con semanas de anticipación para cualquier persona que haya recibido su primera dosis en un sitio de la ciudad.

Los pacientes deben tener en cuenta que la fecha estampada en las tarjetas de vacunación de los CDC recibidas después de su primera dosis no es una confirmación de la cita. En cambio, todos deben cumplir con los detalles de la cita proporcionados por Carbon Health por correo electrónico y / o mensaje de texto.

Las citas para la primera dosis están disponibles en línea en Coronavirus.LACity.org/VaxAppointment.