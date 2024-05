Mapa: advertencias sanitarias vigentes en la costa del condado de Los Ángeles

Las advertencias sanitarias siguen vigentes el lunes en algunos lugares a lo largo de la costa del condado de Los Ángeles mientras las aguas se recuperan de un derrame de aguas residuales.

Las notificaciones se emitieron debido a que los niveles bacterianos excedían los estándares de salud. Permanecían vigentes el lunes por la mañana en los siguientes lugares:

Todas las áreas para nadar en Escondido Creek, en Escondido State Beach.

Malibu Lagoon, en Surfrider Beach, a 100 yardas a lo largo de la costa desde los baños públicos.

Santa Monica Canyon Creek, en la playa estatal Will Rogers, cerca de Will Rogers Tower 18, a 100 yardas a lo largo de la costa desde el arroyo.

Muelle de Santa Mónica, en Santa Mónica, a 100 metros a lo largo de la costa desde el muelle.

Drenaje pluvial Pico-Kenter en la playa de Santa Mónica, Torre Sur 20 de Santa Mónica, 100 yardas a lo largo de la costa desde el drenaje pluvial.

Mother's Beach en Marina Del Rey, incluyendo toda el área de baño.

Muelle de Redondo Beach en Redondo Beach, a 100 yardas a lo largo de la costa desde el muelle.

Inner Cabrillo Beach, en San Pedro, incluyendo toda la zona de baño.

Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que eviten el agua en esos lugares.

Las autoridades cancelaron las advertencias en Ballona Creek, en Dockweiler State Beach y Venice Beach.

