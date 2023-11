Víctima de agresión en Long Beach pide cargos más fuertes contra el sospechoso

Una mujer que fue atacada por un hombre que se expuso y la empujó al suelo en Long Beach pide a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles que reevalúe los cargos por delitos menores con consecuencias más graves para el sospechoso.

“Debería ser acusado de intento de violación porque estaba intentando violarme a mí”, dijo Rebekah Pedersen a la estacion hermana NBCLA sobre el ataque del 20 de octubre.

Las imágenes de vigilancia del asalto capturaron a Miguel Ávila, de 30 años, acercándose a Pedersen por detrás, exponiéndose y levantándole la falda antes de presionar su ingle contra ella.

Una mujer fue agredida detrás cuando un hombre le levantó la falda y bajó sus propio pantalones en una acera en Long Beach antes de que un testigo interfirió con gas de pimienta el 20 de octubre. El sospechoso fue arrestado y está detenido bajo una fianza de $1,000.

El descarado ataque diurno fue presenciado por un transeúnte que roció con gas pimienta a Ávila, quien luego huyó.

“Parecía como si estuviera poseído. Era un espectáculo feo”, dijo Dan McIntyre, quien estaba sentado afuera de un negocio cuando presenció el ataque. McIntyre salió en defensa de Pedersen rociando al sospechoso con gas pimienta.

Ávila fue arrestado poco después del asalto bajo sospecha de agresión sexual. En una declaración a NBCLA, la oficina del fiscal de distrito dijo que examinará el caso más de cerca.

“Recibimos una correspondencia del fiscal de la ciudad de Long Beach compartiendo su opinión sobre el asunto”, decía el comunicado.

“El caso fue revisado cuidadosamente previamente; sin embargo, basándose en información adicional, el jefe adjunto de nuestra División de Delitos Sexuales revisará la evidencia y entrevistará a un testigo que fue localizado DESPUÉS de que se tomó nuestra decisión inicial para determinar si algún cargo de delito grave es demostrable”.

En respuesta a la declaración, Pedersen dijo:

“Ahora, de repente, debido a que está recibiendo rechazo, (el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George) Gascón dice: ‘Tenemos nueva evidencia, tenemos nueva evidencia’. Déjame repasar esto”. No, se acercan unas elecciones. Esto nunca debería haber tenido que ser revisado de nuevo, no se necesitan más pruebas que la prueba del vídeo”.

Ávila permanece tras las rejas con una fianza de $7,500.

