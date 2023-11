Programa en Long Beach busca ayudar a las pequeñas empresas

A medida que se acerca el Black Friday, la ciudad de Long Beach está lanzando una iniciativa para toda la ciudad con la esperanza de que los compradores apoyen a las pequeñas empresas.

Dado que la mayoría de las compras se realizan en línea, las empresas locales tienen dificultades para que la gente entre en las tiendas.

El programa digital y presencial tiene una aplicación que te permite saber qué pequeñas empresas son parte de Shop Long Beach, compra allí y obtendrás puntos locales para comprar más.

Para algunas empresas nuevas en distritos emergentes, dicen que es una gran iniciativa.

“Un par de clientes me dijeron: ‘No sabía que estabas involucrado en eso, puedo usar eso’, dijo Levi Williams, propietario de In the Cut Barbershop.

Williams es propietario de In the Cut Barbershop en el centro de la ciudad, una zona muy afectada por ataques no provocados y un aumento de patrullas policiales.

Dice que ha sido difícil atraer a la gente, pero espera que esta aplicación sea un paso digital en la dirección correcta.

“Creo que será beneficioso y atraerá clientes”, dijo Williams.

“Esta es una pequeña empresa dentro de una pequeña empresa”, dijo Marissa Luján, propietaria de Dainty Disco en North Long Beach.

En Dainty Disco, los clientes pueden comprar aretes de bolas de discoteca o bolsos hechos a mano. Shop Long Beach es una idea que lleva mucho tiempo surgiendo.

“Se supone que aumentará nuestras ventas y también nuestra visibilidad”, dijo Luján.

Abrió su tienda hace dos años en la Avenida Atlantic, en North Long Beach.

Ella es una de las pocas tiendas abiertas en la cuadra con muchos locales cerrados.

“Esta es un área de reurbanización, alienta a la gente a comprar”, dijo Al Austin, concejal de la ciudad de Long Beach.

La ciudad dice que más de 700 empresas en toda la ciudad se han registrado en la aplicación que otorga puntos a los compradores cuando compran productos locales.

