Identifican a conductor en accidente tras persecución mortal en Long Beach

El conductor que supuestamente es responsable de causar un accidente que mató a una mujer y envió a otras nueve al hospital ha sido identificado.

El accidente mortal tuvo lugar después de una persecución policial de alta velocidad que comenzó en Seal Beach y terminó en Long Beach.

El martes, alrededor de las 7:58 p.m., un oficial de policía de Seal Beach detuvo un sedán Lexus 2006 plateado por una infracción de tránsito cerca de la intersección de Pacific Coast Highway y Marina Drive.

El automóvil se detuvo y el oficial revisó a las personas que estaban dentro: una conductora y un pasajero.

El oficial regresó a su vehículo para realizar una verificación de registros del conductor cuando el pasajero y el conductor cambiaron de asiento. El hombre comenzó a conducir a la policía líder en una persecución a alta velocidad.

El conductor huyó hacia el norte por Pacific Coast Highway hacia el área de Long Beach. Después de negarse a detenerse, alrededor de las 8:05 p.m., el conductor chocó con varios otros vehículos.

El accidente tuvo lugar en la intersección de Pacific Coast Highway y 2nd Street en la ciudad de Long Beach. El conductor inmediatamente huyó del lugar a pie y el oficial participó en una breve persecución. Luego, el oficial desplegó su Taser sometiendo al hombre y deteniéndolo.

La policía identificó al conductor como Chaz Lamar Long, de 39 años, de Antioch.

Long y la mujer sufrieron heridas y fueron trasladados a un hospital. Después de registrar el vehículo, la policía descubrió a un bebé en el asiento trasero. El bebé también fue transportado al hospital para su evaluación, dijo la teniente Julia Clasby del Departamento de Policía de Seal Beach.

Durante el accidente, otros ocho vehículos fueron golpeados y varios conductores y pasajeros resultaron heridos y fueron transportados a hospitales para recibir tratamiento. Una mujer pasajera en uno de los vehículos fue declarada muerta en el lugar.

Se desconocen las identidades de las víctimas y el estado de sus heridas.

Long fue remitido al Departamento de Policía de Long Beach y más tarde se descubrió que tenía una "orden federal sin fianza pendiente por violaciones de armas", según la policía.

El Departamento de Policía de Long Beach todavía está investigando el incidente.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que haya presenciado este choque que se comunique con el detective de investigación de colisiones del Departamento de Policía de Long Beach, Joseph Johnson, al (562) 570-7355.

Se puede enviar información anónima a través de “LA Crime Stoppers” llamando al 1-800-222-TIPS (8477), descargando la aplicación “P3 TIPS” en su teléfono inteligente (disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google Play) o visitando www.LACrimeStoppers.org.

