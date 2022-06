Inauguran parque acuático inflable en Long Beach

Para un niño, no hay nada más difícil que ver un parque infantil flotante inflable a unos 30 pies de distancia, especialmente durante una ola de calor.

Ha estado en el agua, cerca de la costa de Alamitos Beach, durante más de una semana, según los residentes.

"No me gusta", dijo el joven aficionado a los parques infantiles Jacob Rosson, cuando se le preguntó cómo se veía un parque infantil en el que no podía jugar.

Para Rosson, es la función de trampolín lo que llama su atención.

"Si alguien está en él y saltas sobre él, la otra persona simplemente sale volando", dijo.

Su hermana vive en esa misma calle y notó los distintivos flotadores amarillos y verdes durante un paseo por la orilla.

"Dije, '¡Vaya! ¿Qué es eso...?'", dijo Raquel Deniz.

Se lo contó a su familia y generó una emoción instantánea.

"Les dije que lo vi la semana pasada y que querían venir a verlo", dijo.

Pero, desafortunadamente, la gran inauguración no tuvo lugar hasta el sábado por la tarde, con la ciudad de Long Beach planeando una celebración del proyecto inflable de $400,000 para que todos disfruten.

La estructura de juego es "gratuita y abierta al público", dice la ciudad.

El diseño en forma de ocho con un gorila, barras trepadoras, un tobogán y más llamó la atención de Camilla, de 3 años.

"Creo que es bastante difícil porque ella ve, ya sabes, colores brillantes", dijo la madre Rosario Pedragon, residente de Long Beach.

Pero ella dijo el viernes que todos en su familia tendrán que esperar. Ella lo sabe, porque su hijo de 17 años trató de intentarlo el viernes por la mañana.

"Nadé y el salvavidas le dijo: 'Sal'", dijo.

Los padres de los niños más pequeños dijeron que desconfían un poco de la estructura: ¿la vigilarán los salvavidas? ¿Qué tan profunda es el agua y qué tan rápido pueden responder si alguien se desliza por el costado y desaparece?

La ciudad de Long Beach aún no ha respondido esas preguntas, pero a partir del sábado, la estructura está abierta al público.