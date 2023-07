Olor misterioso preocupa a residentes de Belmont Shore en Long Beach

Un olor misterioso se cierne sobre partes de Long Beach. Los vecinos dicen que huele a gas mientras que otros dicen que es a petróleo.

Una cosa es segura, los vecinos dicen que puede ser un hedor.

Fuentes probables, las islas de petróleo justo al lado de la playa, o barcazas ancladas en la bahía, o el puerto. En este punto, la ciudad dice que es un misterio.

“Salí y me golpeó”, dijo Konrad Schreiber, un residente.

Schreiber dice que fue un fuerte olor lo que lo tomó por sorpresa.

“Incluso ahora puedo olerlo un poco”, dijo Carmen Smith, residente de Belmont Shores.

Smith ha estado oliendo el hedor por un tiempo. “Soy muy sensible a los olores y me dan náuseas. Así que sé el momento en que lo conseguimos”.

Los vecinos de la Calle Primera y la Avenida Glendora dicen que lo olieron este fin de semana. Fueron unas de las primeras llamadas al departamento de bomberos cuando el olor era más fuerte.

El departamento de bomberos revisó el área y no pudo identificar la fuente del olor, pero no creen que haya sido una fuga de gas.

Muchos pensaron que podría provenir del puerto, de la playa, pero las autoridades dicen que no tienen ningún olor ni informes de ventilación inadecuada.

Podrían ser las cuatro islas petroleras frente a la costa. Los vecinos dicen que ha habido olores desde allí antes.

“Si. Los llaman eructos de las islas petroleras, pero esto no fue eso”, dijo Barbara Long, residente de Belmont Shore. “Olía diferente. No sé si era un poco aceitoso o un poco a pescado, pero simplemente no olía como huele normalmente”.

Los vecinos dicen que han estado lidiando con esto durante años.

“Hace aproximadamente un mes, el olor a gas era tan fuerte que tuve que cerrar las puertas y llamé a la ciudad y me dijeron ‘oh, solo es temporal’”, Smith.

Los vecinos creen que los olores podrían provenir de las barcazas que pasan frente a la costa.

Los funcionarios de la ciudad dicen que es una posibilidad. En ese caso, los olores pasarán. Pero han pasado cuatro días hasta ahora y todavía apesta.

“Para mí eso es preocupante. Quisiera saber el origen del olor. Sé que me gustaría saber qué estoy inhalando”, dijo Schreiber.

Ciertamente están preocupados por su salud. La ciudad dice que no parece haber una amenaza, pero todavía están buscando la fuente de ese hedor misterioso.

