Inundaciones causadas por las lluvias sumergen autos en una calle de Long Beach

Las inundaciones debidas a horas de lluvia constante durante la noche dejaron autos sumergidos el jueves por la mañana en una calle de Long Beach.

Los autos estaban en el agua hasta el techo en la Calle Willow, cerca de la ruta estatal 103. El Departamento de Policía de Long Beach pidió a los conductores que se mantuvieran alejados del lugar.

Ambos lados de la Calle Willow estaban cerradas debido a las inundaciones. Los autos quedaron atrapados en la crecida del agua, justo antes de las 9 a.m., mientras seguía cayendo más lluvia.

No hubo informes inmediatos de personas atrapadas dentro de los autos.

Una advertencia de inundación repentina estará vigente, hasta las 11:15 a.m., para el área y otras partes del sur del condado de Los Ángeles.

