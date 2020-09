Long Beach inicia programa contra COVID-19

La ciudad de Long Beach lanzó un programa para la lucha contra el COVID-19, dirigido principalmente a la comunidad inmigrante.

El Departamento de Salud de esa ciudad comenzará a trabajar con una unidad móvil que recorre diversas áreas para realizar pruebas de COVID-19. El servicio se ofrecerá en español, sin costo alguno y sin pedir estatus migratorio o seguro médico.

"Sabemos que bastantes en nuestra comunidad no están tomando el examen”, dijo el alcalde de Long Beach, Robert Garcia. “Los exámenes son gratis, no se necesita aseguranza, no necesitan documentos y es importante que la gente tome este examen".

El alcalde de Long Beach enfatizó que este nuevo programa estará enfocado en las comunidades latinas y migrantes que, tradicionalmente, han sido sido las más desatendidas. Por temor o falta de información no se están realizando la prueba, lo que hace más compleja la lucha contra la pandemia, añadió el alcalde.

"Tienen miedo al gobierno o creen que, si van a tomar el examen, van a perder su trabajo si salen positivos. Pero es importante", dijo Garcia.

Las autoridades explicaron que el proceso es sumamente sencillo, ya que el examen dentro de la unidad móvil no toma más de 10 minutos y los resultados estarán disponibles al día siguiente.

"Es importante que todos traten de ser lo más cuidadosos de su salud, para su familia y para todo el mundo", dijo Marisol Delgado, una residente de Long Beach.