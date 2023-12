Encuentra muertos a un niño de 5 años y a un hombre tras enfrentamiento en Long Beach

Un niño de 5 años y un hombre armado en el centro de un enfrentamiento de 10 horas con la policía fueron encontrados muertos la madrugada del viernes dentro de una residencia en llamas en Long Beach.

El enfrentamiento comenzó el jueves, alrededor de las 2:30 p.m., cuando la policía respondió a una llamada de violencia doméstica en la cuadra 3400 de la Avenida Adriatic.

Cuando llegaron las autoridades se reportó humo y fuego en la casa. El fuego fue extinguido y los residentes cercanos fueron evacuados durante el enfrentamiento que siguió con un hombre dentro de la residencia.

Miembros de SWAT acudieron al lugar.

El viernes, aproximadamente a las 12:30 a.m., los agentes entraron a la casa y encontraron al hombre con una aparente herida de bala autoinfligida y mortal, dijo la policía. Un niño de 5 años también fue encontrado muerto dentro de la casa en lo que, según las autoridades, parece ser un asesinato-suicidio.

Los detalles sobre la relación entre el hombre y el niño no estuvieron disponibles de inmediato. La policía dijo que esperaba que se diera a conocer más información el viernes.

