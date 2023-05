Declaran culpable de asesinato a chofer que ocasionó choque mortal durante persecución

Un hombre que golpeó y mató a un paseador de perros y a cinco perros durante una persecución policial en Long Beach fue condenado el jueves por asesinato en segundo grado y otros cargos.

Javier Olivarez Jr. también fue declarado culpable de seis cargos de crueldad animal y un cargo de evadir a un oficial de policía causando la muerte y conducir o tomar un vehículo sin consentimiento.

Los cargos se derivaron del accidente de mayo de 2019 que mató a Jessica Bingaman, de 41 años, y a cinco de los seis perros que transportaba en su Ford Escape. El SUV fue golpeado por una camioneta robada conducida por Olivarez, ahora de 47 años, en la intersección de la Calle Tercera y la Avenida Temple.

Bingaman se dirigía hacia el norte por la Avenida Temple Avenue cuando se detuvo en una señal de alto en la Calle Tercera. Una camioneta en dirección este en la Calle Tercera no se detuvo en la señal de alto y se estrelló contra la camioneta de Bingaman, dijo la policía. Cuatro vehículos estacionados a lo largo de la calle fueron embestidos por la furgoneta.

Un testigo le dijo a la estación hermana NBCLA que acababa de detenerse en la intersección cuando la camioneta cruzó la línea central para rodearla.

“Iba tan rápido que era solo una racha blanca”, dijo Juanita Gaglio.

Bingaman, una madre soltera de Long Beach que operaba un negocio de entrenamiento y paseo de perros llamado The Pawtenders, murió al día siguiente en un hospital.

Le sobrevivió su hija de 10 años. La mujer era una vista familiar en la comunidad donde paseaba perros. A menudo paseaba varios perros a la vez para los clientes. Más de 100 personas asistieron a una vigilia con velas en su honor el día después de su asesinato.

Cuatro perros llamados Indy, Toots, Scout y Maggie Moo murieron en el lugar. Un quinto perro llamado Sasha murió en un hospital de mascotas. Un sexto perro sobrevivió pero resultó gravemente herido.

Los datos de la caja negra de la camioneta mostraron que la camioneta robada viajaba a 71 mph solo cinco segundos antes del choque y luego a 68 mph un segundo antes de la colisión en un área con un límite de velocidad de 25 mph.

Posteriormente se le realizó un análisis de sangre a Olivarez que confirmó la presencia de metanfetamina y anfetamina en su sangre, dijeron los fiscales.

El abogado de Olivarez, Efrén Navar, dijo al jurado en su declaración de apertura que lo que sucedió fue un trágico accidente que provocó la muerte de la mujer y cinco de los perros a su cuidado.

Navar dijo que los miembros del jurado tendrían que determinar si lo que sucedió fue un asesinato y agregó que les pediría que absolvieran a su cliente del cargo de asesinato.

Teri Lyn Miller, que vive cerca del lugar del choque, testificó la semana pasada que escuchó sirenas y luego vio una mancha blanca que pasó antes de escuchar el choque.

“Fue horrible, muy fuerte, el metal, el impacto, muy fuerte”, dijo. “Dije: ‘No puedo imaginar, ya sabes, que alguien sobreviva a lo que escuché. Fue tan horrible’”.

Otras dos personas que estaban cerca del lugar del accidente, incluida una que describió haber escuchado lo que dijo que sonaba como una explosión, dijeron que no recordaban haber escuchado sirenas antes de la colisión.

Olivarez, quien fue arrestado el día del accidente, ha permanecido tras las rejas desde entonces. Inicialmente fue acusado de homicidio vehicular con negligencia grave que involucró la muerte de Bingaman y el cargo de asesinato reemplazó posteriormente ese cargo.

La sentencia está programada para el 21 de junio.

