La ciudad de Long Beach regalará carritos a vendedores ambulantes

La ciudad de Long Beach está desarrollando la segunda fase del programa “Sidewalk to Success”, buscando incentivar a los vendedores ambulantes a cumplir con las regulaciones.

La segunda fase permitirá que 40 comerciantes que cumplan con la normativa obtengan un carrito de venta gratuito de la ciudad. El carro estará diseñado para cumplir con los requisitos de la ciudad.

Cameron Kudie, quien lanzó su negocio, Cafablanca Coffee Cart, durante la pandemia, dijo que cree que el programa es un paso en la dirección correcta.

“Hemos pasado de la prohibición de la venta ambulante a la regulación de la venta ambulante, lo cual es enormemente importante”, dijo Kudie.

En la primera fase, el programa cubría las tarifas de licencia comercial y permiso sanitario durante el primer año de operaciones de venta ambulante. También se reembolsaron los gastos de seguro que no excedieran los $450.

El enlace comercial Julio Miranda dijo que Long Beach está ayudando continuamente a renunciar a la asociación vinculada a la obtención de las licencias requeridas.

“La ciudad exige que las empresas obtengan un seguro y, durante el primer año, reembolsará el seguro”, dijo.

Sin embargo, Kudie dijo que los estándares de la ciudad no tienen en cuenta su operación única.

“Los vendedores ambulantes que tienen configuraciones únicas como nosotros todavía no tienen camino para obtener permisos”, explicó. “No podemos obtener un permiso a menos que compremos equipos certificados por la NSF previamente aprobados que estén en la lista de la ciudad”.

Kudie dijo que aprovecharía la oportunidad de ser un vendedor autorizado, pero no quería poner en peligro la popularidad generada por su carrito de café, que opera mediante donaciones.

“Bien podríamos ser un Starbucks”, dijo. “La singularidad y la especialidad es lo que lo convierte en un atractivo tan grande”.

Los funcionarios de Long Beach estaban trabajando en los detalles de cómo funcionará el sorteo de carritos. La ciudad no espera que el carrito esté disponible hasta dentro de varios meses.

Una vez que se inicie el programa, las solicitudes para el programa se pueden encontrar aquí.

