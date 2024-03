Bloque de concreto del tamaño de un autobús llega a la costa en Long Beach

Semanas después de que las tormentas azotaran Long Beach, un gran trozo de escombros del tamaño de un autobús escolar llegó a la orilla de Junípero Beach.

“Simplemente lo vi, pero no podía decir qué era”, dijo Jacqueline López, quien caminó entre los escombros el lunes. “No pude distinguir qué era”.

La losa de concreto, de más de 6 pies de alto y 30 pies de largo, fue trasladada al lado del patio de mantenimiento del Departamento Marino de Long Beach, cerca del muelle de Belmont, una semana después de que el agua llegara a la arena.

“Es realmente grande. Yo diría que probablemente es más grande que un autobús. Nunca había visto algo así en Long Beach”, dijo López.

Los equipos de Long Beach han rastreado sus orígenes hasta el Hotel Maya. Creen que fue parte de un dique seco que se rompió durante una tormenta el 1 de febrero.

El Hotel Maya se encuentra en el estuario, el área donde el río Los Ángeles se encuentra con el océano y la escorrentía de la tormenta atravesó el área, dañó el muelle e inundó partes del hotel.

El hotel no respondió a comentarios, pero los trabajadores dijeron que pensaban que el muelle flotante se hundió después de romperse.

“Lo vimos ayer y nos preguntamos cómo un dique seco llegó a la orilla de nuestra playa”, dijo Sherry Márquez, residente de Long Beach. “Estamos acostumbrados a que la basura y los escombros lleguen a la playa, pero encontrar un muelle flotante fue una sorpresa”.

Las cuadrillas marinas dicen que el muelle fue construido para flotar y eso es exactamente lo que hizo después de liberarse. Estiman que flotó durante al menos dos semanas antes de llegar a la costa.

Los equipos de mantenimiento dicen que trabajarán para romper el concreto y transportar los escombros a un vertedero local, pero el proceso podría demorar al menos dos semanas.

