Padre de familia muere arrollado en Long Beach por conductor que se dio a la fuga

La policía busca a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar mortalmente a un padre de cinco hijos en Long Beach.

Eduardo “Tito” Corral murió en un hospital el martes, cuatro días después de ser arrollado cerca de la intersección de la Avenida Atlantic y la Calle Market.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Sus seres queridos lo recuerdan como un hombre alegre, siempre respetuoso y un padre ejemplar. Para sus amigos era simplemente “Chico”.

Ahora, todos lloran su muerte.

“Es algo que no sé cómo sentirme. No se si sentirme enojada, no se si sentirme triste, no se si sentirme perdida. No se”, dijo Petrie Cruz, hermana del fallecido.

El accidente ocurrió el 14 de abril, poco después de las 9 de la noche, cuando Corral, de 41 años, fue arrollado por un automóvil cuyo conductor no se detuvo para ayudarlo. La víctima fue llevada a un hospital donde fue declarada con muerte cerebral.

Los agentes de policía lo encontraron en la mediana central de la Avenida Atlantic, al norte de 53rd Street, alrededor de las 9:16 p.m.

“[Lo] más importante para nosotros es encontrar a la persona que hizo esto a mi hermano”, dijo Andrea Lopez, hermana de Eduardo Cruz. “Ocupamos answers, ocupamos saber porque no pararon, porque no ayudaron”.

Cruz murió el martes 18 de abril, tras cuatro días en coma y ser desconectado del sistema artificial que lo mantenía con vida.

Un joven perdió una pierna en un arrollamiento en donde el conductor se dio a la fuga. Ahora habla sobre su tragedia y cómo piensa salir adelante.

“Eran cuatro días tan largos que no sé si el día se terminaba”, dijo Petrie Cruz. “Cada dia estabamos esperando noticias pero no agarramos la noticia que esperábamos”.

“Además de su madre y sus dos hermanas, Roberto Cruz deja a su esposa y cinco hijos, de entre 19 y tres años de edad.

“Tiene cinco hijos y no les tenemos respuestas”, dijo Andrea Lopez. “Mi hermano era muy joven, tenía una larga vida que queríamos que él viviera, y lastimosamente se fue muy temprano”.

Las autoridades piden a cualquier persona con información que se comunique con el detective de LBPD Shawn Loughlin al 562-570-7355.

Se pueden enviar pistas anónimas a través de LA Crime Stoppers llamando al 1-800-222-TIPS (8477), descargando la aplicación “P3 TIPS” o visitando el sitio web de LA Crime Stoppers.