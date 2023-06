Muere conductor en un choque frontal mientras manejaba en dirección contrario

Un conductor de una SUV que manejaba en sentido contrario murió tras chocar de frente contra una minivan en un accidente de cuatro autos que fue captado en video por la cámara de un carro en Long Beach.

El accidente ocurrió el jueves, alrededor de las 7 p.m., en la cuadra 2300 de Pacific Coast Highway entre las avenidas Raymond y Dawson.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El SUV se dirigía hacia el oeste en Pacific Coast Highway, en la Avenida Junipero, antes de ingresar a los carriles hacia el este y chocar con tres vehículos. El video de un vehículo detrás de la minivan capturó la colisión frontal. Un sedán verde golpeado por el SUV terminó en la acera.

Residentes cerca de la intersección en Riverside donde ocurrió el accidente donde murió un niño de ocho años piden la instalación de semáforos y topes de reducción de velocidad para evitar más tragedias.

El SUV rodó parcialmente sobre su techo.

El conductor que manejaba en sentido contrario murió en el lugar. Los detalles sobre la identidad del hombre no estuvieron disponibles de inmediato.

Algunas de las seis víctimas heridas fueron liberadas de los restos por los bomberos usando herramientas mecánicas. Sus lesiones no son potencialmente mortales.

El accidente cerró el área entre Pacific Coast Highway y la Avenida Junipero durante varias horas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.