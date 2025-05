Logra recuperar más de $3,000 por un servicio dental que pagó pero nunca recibió

Una mujer canceló su tratamiento dental antes de que le dieran el servicio, y a pesar de que le dijeron que no habría problema, siguió recibiendo cobros de la financiera.

Raquel Blair dijo que siguió haciendo sus pagos por varios años, y aunque no estaba de acuerdo con ellos, quiso evitar problemas de crédito.

En el 2020, Blair decidió atender un problema que tenía en su dentadura y fue a Rancho Cucamonga Dental Group, donde le sacaron rayos X y le hicieron impresiones para mandar a hacer una placa dental.

Ese mismo día dijo que pagó por esos servicios, pero le informaron que no aceptaban Medi-Cal, así que su única opción para pagar el resto del tratamiento de $2,605.20 era firmar un plan de financiamiento de cinco años, lo cual hizo.

Blair contó que, saliendo de la oficina dental, se fue a otro dentista, donde le dijeron que sí aceptarían su seguro.

“Regresé y les dije que no voy a poder ir al ‘appointment’, porque ya tenía un dentista que sí agarraba el Medi-Cal y me dijeron, OK, que estaba bien, que ellos acomodaban todo”, contó.

Pero a pesar de que canceló, Blair dijo que empezó a recibir cobros mensuales.

"Les mandaba yo preguntar, ¿qué es lo que me están cobrando?, pero decían, ‘le vamos a mandar papeles, le vamos a mandar’”, dijo Blair.

Blair dijo que abrió un reclamo con la financiera, pero se lo negaron.

“[Le dijeron ]que todo estaba en regla, que estaban cobrando lo que tenían que cobrar, pues yo me la creí”, dijo.

Preocupada por no afectar su crédito, optó por pagar todas sus mensualidades, durante cinco años y seguido se preguntaba:

“¿Qué estoy pagando? ¿Por qué sigo haciéndolo? Y hasta que terminé de pagar, fue cuando le llamé a usted porque dije, ¿cómo voy a estar pagando algo que no me hicieron”?

Tras recibir sus documentos, Telemundo 52 Responde se puso en contacto con Rancho Cucamonga Dental Group para pedir una explicación de los cobros a Blair.

“Ellos luego luego me llamaron, al otro día”, dijo Blair.

Blair dijo que le avisaron que investigarían qué había sucedido, y poco después, le mandaron un cheque por $2,716.20 y tras una petición adicional de parte de Telemundo 52 Responde para que se cubrieran los intereses, le enviaron $312.00 adicionales, un total de $3,028.20

Por su parte, Rancho Cucamonga Dental Group, a través de un comunicado, expresó: “Estamos complacidos de confirmar que la señora Blair recibió un reembolso total. revisamos sus preocupaciones cuidadosamente, atendimos lo sucedido, y tomamos pasos para evitar que vuelva a pasar. Agradecemos que la señora Blair nos notificara del problema, y nos diera oportunidad de resolverlo”.

Blair recomienda a cualquier persona pasando por una situación similar que acuden a alguien que los ayude antes de terminar de pagar, ya que son casos difíciles. Agregó que tampoco se dieran por vencidos.