Lo que tienes que hacer si te piden desalojar tu vivienda en alquiler en California

Con la crisis de vivienda, se ha reportado una alza de desalojos ilegales, por lo que el procurador de California, emitió una alerta para recordar a la gente que tiene derechos en situaciones así.

Si un propietario pide desalojar la vivienda, hay un proceso estricto que debe seguirse para evitar abusos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Yo le pedí que si me podía dar una notificación por escrito del edificio o el dueño, y me dijo que no me lo podía dar. Que se me iba a otorgar el día que me fuera”, dijo Gabriel Hernández, a quien el administrador de su edificio le avisó que tenía que irse.

Lo que le pasó a Hernández, sucede demasiado a menudo, y es ilegal. Cuando un dueño o administrador de una propiedad le pide a un inquilino que deje su vivienda, debe seguir un proceso, incluyendo entregarle una orden judicial.

“No puede ser verbal y tiene que especificarle la razón por la que el dueño quiere que el inquilino se salga de la unidad”, explicó Emma García, supervisora de control de rentas en HCID.

Justamente el procurador de California, Bob Bonta, emitió una lista, en 24 idiomas, de los derechos de los inquilinos, que puede encontrarse en el sitio oag.ca.gov en donde recalca que, si le piden desalojar su hogar tiene que:

-Darle una causa justa; por ejemplo, que usted no haya pagado la renta, haya violado los términos de su contrato, haya cometido actos destructivos, ilegales o criminales en la vivienda, o en contra del dueño, o si por ejemplo el dueño va a mudarse o a su familia a la propiedad.

-También es ilegal usar tácticas de presión como cambiarle la cerradura, cortarle el agua, la luz o el gas, o sacar sus cosas a la banqueta para forzarlo a irse.

El Concejo Municipal de Los Ángeles votó este martes a favor de finalizar la larga protección de desalojo de inquilinos debido a las dificultades del COVID-19, a partir del 31 de enero de 2023.

-En California, en general, no le pueden subir la renta más del 10% en un año, a menos que la propiedad tenga menos de 15 años de haberse construido. Aunque el límite varía por área, así que infórmese bien.

-Además, si la vivienda tiene algo que sea peligroso o insalubre, incluyendo problemas de plomería y calefacción, o infestaciones, el dueño tiene que hacer las reparaciones. Por cierto, siempre solicíteselo por escrito, y quédese con una copia.

-Si usted deja la propiedad, el dueño le debe devolver su depósito de seguridad a más tardar en 21 días. Si le deducen algo, le deben entregar por escrito un desglose de los costos

-También es ilegal discriminar contra un inquilino, por su raza, religión, genero, orientación sexual, limitantes físicas, estatus marital, fuente de ingresos, por ser veterano, o tener alguna otra característica considerada diferente.

Si el propietario de su vivienda está violando alguna o varias de estas leyes, lo puede reportar al procurador del estado, y también puede solicitar ayuda legal a bajo costo, visite el sitio lawhelpca.org.