Ya pasó la Navidad, y quizá haya recibido regalos que no necesita, o no le quedan, pero, ¿qué tan fácil será devolverlos?

Consumer Reports evaluó las mejores y peores políticas de devolución, y compartió una guía para que se prepare.

¡Si a alguien en su lista no le gustó el regalo que le dio, no se sienta mal, malo es si no lo puede devolver! Por eso es importante, pedir recibos de regalo.

“Porque algunas veces me dan los regalos sin recibo y no sé qué hacer con ellos”, dijo Javier Carrillo, se ha quedado con regalos no deseados.

Pero depende la tienda, por ejemplo, Nordstrom tiene una de las políticas más tolerantes, generalmente no ponen límite de tiempo y aun sin recibo respetan la mayoría de las devoluciones.

¡Pero en estos tiempos, eso no es común!

Horacio Pérez Sandoval, portavoz de Consumer Reportes señaló:

“Algunos minoristas han hecho que sus políticas de devolución sean un poco más restrictivas este año, ya sea que hayan terminado con las políticas ampliadas de COVID-19 o estén compensando el aumento de los costos debido a la inflación. Lo que esto significa para ti como comprador es que sí estás pensando en comprar algo que podrías necesitar devolver, asegúrate de leer esa política detenidamente primero”.

Bed Bath & Beyond solía dar a los compradores un año completo para hacer devoluciones, pero ahora el plazo de devolución es de 90 días para la mayoría de los artículos, menos para productos electrónicos y para el hogar inteligente.

L.L.Bean solía permitir devoluciones sin límite de tiempo y sin recibo, pero ahora los clientes tienen un año, y solo si pueden mostrar un comprobante de compra.

Kohl's ofrece a los compradores hasta 180 días para realizar devoluciones en la mayoría de las compras. ¿No tiene recibo? No hay problema. La tienda puede buscar compras anteriores.

Si los regalos son de Walmart, Target o Macy's, tendrá 90 días para devolver artículos, pero no todas las mercancías califican, así que infórmese sobre las excepciones por internet en Costco, los productos electrónicos y electrodomésticos deben devolverse dentro de 90 días, pero para la mayoría de los artículos que venden, no hay límite de tiempo para las devoluciones y ni siquiera exigen recibo.

“La mejor opción para obtener ese reembolso o crédito de la tienda es asegurarse de no abrir ninguno de los empaques y guardar un recibo de regalo si tiene uno”, dijo.

La mayoría de los minoristas aún permiten devolver regalos en la tienda, aun si se compró por internet. Pero no olvide llevar su identificación. Y es que para reducir el número de personas que intentan estafar los sistemas de devolución, algunos comerciantes escanean y almacenan datos de su identificación para llevar un control de su historial de compras y devoluciones.