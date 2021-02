Lo que debes conocer sobre la declaración de impuestos en tiempos de COVID-19

La temporada de declaración de impuesto recién dio inicio, pero este año, hay muchos detalles que debe tomar en cuenta, sobre todo si sus ingresos se vieron afectados por la pandemia.

Desde el dinero de impacto económico, si no lo recibió completo, hasta las deducciones por material de protección personal contra el COVID-19, hay detalles totalmente diferentes que debe tomar en cuenta al declarar, y como siempre, es importante de estar tratando con un preparador de impuestos acreditado.

Mientras muchos perdieron sus fuentes de ingresos en el 2020, otros, tuvieron que encontrar trabajo en la nueva economía, ya sea utilizando sus propios autos para hacer entregas a domicilio, o trabajando desde casa, reinventándose como profesionistas, tras haber tenido que quizá cerrar sus negocios, y tanto las perdidas, como los recibos de todos los gastos realizados para hacer su trabajo, hay que desglosarlos muy bien en su formulario de impuestos este año.

“Todo eso hay que reunirlo y tenerlo preparado bien para reportar todo lo que sucedió financieramente en su caso el año pasado”, dijo Anabel Márquez, portavoz del IRS.

Este año muchas personas recibieron beneficios del desempleo, pero debido al enorme fraude al sistema del EDD, habrá muchos que reciban formularios 1099G, a pesar de no haber solicitado estos beneficios.

“Si recibe un comprobante, o un recibo de un ingreso que nunca ganó, entonces la pregunta es, ¿por qué voy a reportar en mis impuestos una cantidad que no recibí?

En ese caso, hay que reportarlo al EDD, para evitar consecuencias con el IRS.

“Corrija el problema con la agencia que le envió esa información, y si no recibi ese ingreso, no tiene por qué reportar algo que no recibió”, dijo Márquez.

En el caso de quienes no recibieron alguno de los dos pagos de impacto económico, a pesar de calificar para ello, esta es la oportunidad de obtener ese beneficio, a manera de un crédito tributario… Si usted debe impuestos, ese dinero se usará para pagarlos, y si aún le queda un saldo, se lo mandarán como un reembolso del IRS.

“Si tú nunca recibiste el EIP, ni el primero, ni el segundo, esos son $1200 más $600, eres elegible para $1,800”, agregó.

Y como siempre, asegúrese de acudir a un preparador acreditado, puede verificar las credenciales de su preparador en la página irs.gov donde encontrará un directorio de preparadores https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf

Un dato más, para los educadores, este año podrán deducir entre sus gastos de trabajo hasta $250 en materiales de protección personal, como mascarillas, guantes y gel desinfectante.