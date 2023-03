Lo que deben de hacer los beneficiarios de Medi-Cal para mantener su cobertura

Ahora que termina la emergencia de salud pública por el COVID-19, es importante que los beneficiarios de Medi-Cal tomen ciertos pasos, para asegurarse de continuar recibiendo sus beneficios médicos.

Algunas personas podrían están confundidas con este cambio, pero no se preocupe, aquí le explico que pasos tiene que tomar, a partir del 1 de abril, para no quedar desprotegido.

Se ha lanzado la voz de alerta para que aproximadamente 1.6 millones de californianos que han estado recibiendo beneficios médicos a través de Medi-Cal durante la pandemia se aseguren de no perder su cobertura.

“Muchos de los pacientes están un poco confundidos”, dijo Martín Isaac, supervisor de ayuda al cliente de la la clínica Kheir.

La confusión, como nos explicó Isaac, quien trabaja en la clínica Kheir ayudando a los pacientes, se debe a que han recibido por correo formularios para que se reinscriban.

“Muchos de ellos lo están tomando como si la carta dijera que ya se los quitaron”, señaló Isaac.

Pero no es así, simplemente es un requisito que vuelve a implementarse después de la pandemia, para confirmar que la gente que recibe Medi-Cal, aún califique para los beneficios.

Lo que le piden, es muy sencillo:

“Quieren verificar tu nombre, tu dirección, teléfono, si hay alguna nueva persona en tu casa, para Medi-Cal, y los ingresos, si han cambiado”, dijo Isaac.

Si usted ya recibió el formulario, llénelo y devuélvalo lo más pronto posible.

“Si las personas no renuevan, lamentablemente van a perder sus beneficios”, agregó.

Y si por algún motivo aún no recibe el formulario, no se preocupe, puede llamar al 866-613-3777, hablar con su trabajador social, o aún más fácil y rápido, visitar el sitio www.benefitscal.com y crear una cuenta donde puede revisar sus beneficios, reinscribirse, y actualizar sus datos.

Y no se asuste, si aún califica, y sigue los pasos requeridos, seguirá obteniendo sus beneficios.

“Que no haya tampoco tanto pánico y no vayan a perder sus citas al médico pensando que ya se lo cortarán, sin saber que no ha sucedido nada”, dijo Isaac.

Aunque las renovaciones empiezan este 1 de abril, cada beneficiario recibirá su paquete para actualizar sus datos dependiendo del mes en que se inscribió originalmente. O sea que, si fue en junio del año pasado, por ejemplo, tendrá hasta junio para reinscribirse.