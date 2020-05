Lo que debe saber sobre donde y cuando usar máscaras

LOS ÁNGELES (AP) - Las autoridades de salud quieren que las personas usen máscaras o cubiertas faciales al aire libre para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus, pero ¿es una norma estricta? Eso depende. Aquí hay cosas que debe saber:

¿POR QUÉ USAR UNA MÁSCARA?

Los expertos en salud dicen que los recubrimientos faciales ayudan a prevenir la propagación de COVID-19. Las cubiertas de tela no pueden bloquear el virus en sí. Sin embargo, pueden proporcionar cierta protección contra las gotas del aliento y la saliva que pueden transmitir la enfermedad. Algunas personas no se dan cuenta de que están infectadas porque no tienen síntomas. Si usan una máscara, limita la posibilidad de que sin saberlo, propaguen la enfermedad.

¿CÓMO ES DIFERENTE EL REQUISITO DE MÁSCARA DE LOS ÁNGELES?

La ciudad de Los Ángeles tiene el requisito más estricto de cualquier ciudad importante del estado. El alcalde Eric Garcetti emitió una orden esta semana diciendo: "Todas las personas que participan en actividades al aire libre, excepto las actividades acuáticas, deben usar una cubierta de tela para la cara". Eso incluye todo, desde caminar alrededor de la cuadra hasta andar en patineta. La orden exime a niños menores de 2 años y personas con ciertas discapacidades. Incluso en los alrededores del condado de Los Ángeles es un poco menos estricto. La directora de salud, la Dra. Barbara Ferrer, dice que no se necesitan máscaras para caminar o trotar en solitario.

¿DEBO LLEVARLO EN EL COCHE?

Garcetti dice que no. Pero enfatizó que usarlo en otros lugares cuando está lejos de casa y aplicar el distanciamiento social son elementos fundamentales para continuar el progreso que Los Ángeles ha hecho contra el virus.

ACERCA DEL VIRUS

Hasta el viernes, 1,755 personas murieron debido a COVID-19 en el condado de Los Ángeles, que tiene una cuarta parte de los casi 40 millones de residentes del estado, pero más de la mitad de las muertes. Se han producido ligeras disminuciones en las hospitalizaciones durante la última semana y media y "estamos animados", dijo Ferrer. Para la mayoría de las personas, el virus causa síntomas leves o moderados por hasta tres semanas. La gran mayoría se recupera. Algunos adultos mayores y personas con problemas de salud existentes pueden experimentar enfermedades graves, como neumonía y muerte.