Tres coches caen al río de Los Ángeles durante la tormenta

Los equipos de rescate acuático del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles estaban tratando de recuperar tres automóviles encontrados en el río Los Ángeles el martes por la mañana, durante las fuertes lluvias debido a una tormenta de diciembre.

El departamento de bomberos recibió una llamada, alrededor de las 5:39 a.m., sobre un choque con volcadura de automóvil.

Cuando el personal de LAFD llegó al lugar del accidente, determinaron que el automóvil pudo haberse volcado en el río Los Ángeles.

Los bomberos encontraron, alrededor de las 7:30 a.m., un automóvil, sumergido en el río Los Ángeles, debajo del paso elevado del tren y cerca de la cuadra 2600 de East Washington Boulevard.

Las operaciones de trenes se han cerrado en el área inmediata mientras se realizan los esfuerzos de recuperación.

Aún no se sabe qué tipo de automóvil hay en el río, ni se sabe si el conductor escapó.

Un segundo automóvil se "apiló" encima del primer automóvil en algún momento antes de las 10 a.m., después de que fue arrastrado por el agua hacia el puente del Bulevar Washington tras el aumento del nivel del agua en el río.

Un tercer automóvil también fue arrastrado por el río Los Ángeles. Pasó el puente del Bulevar Washington y entró en la jurisdicción del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

Las autoridades han emitido avisos por inundcaciones y deslaves en las áreas afectadas por incendios recientes.

Las cuadrillas de LAFD intentaron adelantarse al automóvil, colocándose en el área de Downey cerca del Bulevar Firestone y el río.

Los efectivos bomberiles no habías localizado a ningún conductor de ninguno de los tres vehículos para el mediodía.

Esta es una historia en desarrollo.

