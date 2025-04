Lluvia y nieve en las montañas llega el sábado al sur de California

Un sistema de baja presión que se mueve a través del sur de California se espera que traiga lluvia y temperaturas frías en toda la región el sábado.

Ventura y Los Angeles condados podrían ver lluvias hasta el mediodía. Esos chubascos harán su camino hacia el Inland Empire y el Condado de Orange.

Los residentes en las colinas podrían ver la lluvia en la noche también.

"Va a ser lluvia beneficiosa, nada que vaya a causar preocupación o cualquier inundación en las carreteras si usted vive cerca de las colinas", dijo Meteoróloga Shanna Mendiola de nuestra cadena hermana NBC4.

Las cantidades de lluvia en la mayoría de las áreas estarán por debajo de 0.40 de una pulgada, de acuerdo con Mendiola.

Se espera que caiga nieve en las montañas porque el sistema es frío. Se espera que las temperaturas estén en los 50s para Los Ángeles.

Se espera que la lluvia disminuya por la tarde, pero las condiciones nubosas continuarán hasta el domingo.

La autopista de Pacific Coast fue cerrada desde Carbon Beach Terrace hasta Coastline Drive debido a los corrimientos de tierra, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

4/26/2025 10:30am

