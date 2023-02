Long Beach elimina áreas de extensión al aire libre para los restaurantes

Los residentes de Long Beach tienen sentimientos encontrados después de que se eliminan las comidas al aire libre

Todas las áreas de comedor al aire libre en las acercas de Long Beach se han ido.

La ciudad despejó las estructuras de la era del COVID-19, para gran entusiasmo de algunos residentes pero decepción para algunas empresas.

Algunos residentes están decepcionados porque estos lugares de estacionamiento no solo fueron vitales durante el COVID-19, sino que también generaron grandes negocios en los días soleados de Long Beach.

“Somos una comunidad de playa y tenemos menos de 30 días de lluvia al año, el 90% del tiempo es espacio utilizable”, dijo Rob Frontino, dueño del restaurante.

Frontino es dueño de tres restaurantes a lo largo de la Calle Segunda. Todos tenían áreas de comedor al aire libre de la era del COVID-19 y quería conservarlos hasta que hubiera una solución permanente.

“Creo que es desafortunado que el programa temporal haya desaparecido por completo y que la ciudad esté atrasada con las solicitudes para hacerlos permanentes”, dijo Frontino.

Podría tomar de 3 a 6 meses antes de que se apruebe cualquiera de esos permisos y se construyan las nuevas áreas de comedor al aire libre Eso es si las empresas pueden pagar el proceso.

Con los permisos y los costos de construcción, el precio podría alcanzar los $50,000.

“La tarifa del permiso oscila entre $8,000 y $10,000”, dijo Frontino.

“Perdimos mucho estacionamiento y el estacionamiento es un gran problema aquí”, dijo Eva Harter, residente de Long Beach.

A los residentes como Harter les gusta tener estacionamiento atrás. El estacionamiento escaso siempre había sido un problema aquí, incluso antes del COVID-19.

“Me alegro de que se hayan ido, creo que deberían irse para siempre”, dijo Harter.

“Los ingresos por impuestos sobre las ventas que provienen de esas áreas son mucho más que los ingresos que obtienen del lugar de estacionamiento con parquímetro”, dijo Frontino.

Los residentes valoran un poco más el lugar de estacionamiento, pero no está claro exactamente cuándo la ciudad aprobará los permisos permanentes, pero podría ser a principios del verano.

