Llega fecha límite para que víctimas de incendios Bobcat y Lake soliciten préstamos por desastre

El miércoles es la fecha límite para que los residentes y dueños de negocios afectados por los incendios de Bobcat y Lake soliciten préstamos por desastre.

Las empresas de todos los tamaños y las organizaciones privadas sin fines de lucro pueden pedir prestado hasta $2 millones a la Administración de Pequeñas Empresas de los EE.UU. (SBA por sus siglas en inglés) para reparar o reemplazar bienes raíces, maquinaria y equipo, inventario y otros activos comerciales dañados o destruidos.

Los préstamos a bajo interés de la SBA también pueden ayudar a las empresas a pagar las mejoras para proteger, prevenir o minimizar que ocurra el mismo tipo de daño por incendio en el futuro.

Los propietarios de viviendas pueden obtener préstamos de hasta $200,000 dólares para reparar bienes inmuebles dañados o destruidos. Los propietarios e inquilinos también son elegibles para recibir hasta $40,000 para reparar o reemplazar propiedad personal dañada o destruida.

Los préstamos por desastre debido a daños económicos están disponibles independientemente de si una empresa ha sufrido daños a la propiedad y se pueden utilizar para ayudar a satisfacer las necesidades de capital de trabajo, incluida la compra de inventario, suministros y cubrir los gastos diarios como el alquiler y la nómina.

Personas afectadas por el fuego regresan para encontrar sus viviendas y posesiones mezclados con las cenizas.

Las tasas de interés pueden ser tan bajas como el 3% para las empresas, el 2.75% para las organizaciones privadas sin fines de lucro y el 1.188% para los propietarios e inquilinos, con plazos de hasta 30 años. Los montos y términos de los préstamos los determina la SBA y se basan en las condiciones financieras de cada solicitante.

Los elegibles pueden presentar su solicitud en línea en disasterloanassistance.sba.gov, llamar al centro de servicio al cliente de la SBA al 800-659-2955 o enviar un correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov para obtener más información.

Puede encontrar ayuda con la solicitud en lacountyhelpcenter.org. Aquellos que no tienen acceso a Internet o no hablan inglés pueden llamar al Centro de Ayuda para Desastres del condado de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., al 833-238-4450.

El incendio Lake, que estalló el 12 de agosto cerca del lago Hughes, quemó 31,089 acres y destruyó o dañó más de 15 casas y 21 edificios antes de quedar contenido al 100% más de un mes después.

El incendio Bobcat estalló en el Bosque Nacional Ángeles el 6 de septiembre, ennegreciendo aproximadamente 116,000 acres, destruyendo 171 estructuras, incluidas 87 residencias y el Centro de la Naturaleza en el área Natural Devil's Punchbowl, y amenazó el monte del Observatorio Wilson. Dañó otras 47 estructuras, incluidas 28 residencias, y tardó semanas en contenerlo por completo.