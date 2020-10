Llega ayuda legal para inquilinos que están recibiendo aumentos exorbitantes o notificaciones de desalojo

Una residente del sur de Los Ángeles recibió una notificación de aumento de su renta de más del 30%, y organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos recuerdan a quienes estén recibiendo incrementos exorbitantes como ese o notificación de desalojo, que existe ayuda legal para asistirlos.

Belén García recientemente recibió una notificación avisándole que le iban a aumentar la renta al mes siguiente.



“Me dijo [el propietario] que la renta de $1150 iba a aumentar a $1500, y le dije que yo no podía pagar eso, era demasiado”, dijo García.



Su propiedad estaba en una zona donde hay control de renta y por tal razón no puede hacerle un aumento así.

Y el monto que pretendían cobrarle, además, hubiera significado un aumento excesivo, según organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos.



“Estamos hablando de como el 30% y tanto es demasiado. Le puede aumentar como 3.5%, dependiendo de la propiedad y donde vive”, dijo Nancy Villanueva, organizadora ACCE.



Los inquilinos también deben recordar que aún existe una moratoria en el condado de Los Ángeles para quienes no puedan pagar toda la renta por la pandemia, aunque si deben pagar un 25% de su alquiler.



“No tengan miedo. Busquen ayuda. No firmen nada antes de que abandonen sus hogares”, dijo Villanueva.



Pero, a pesar de estas protecciones, expertos advierten que siguen ocurriendo casos como el de García de incrementos exorbitantes de alquiler y también intentos de desalojos.



“Muchos dueños y corporaciones abusivas siguen desalojando a nuestros inquilinos, dándoles notificaciones de 60, 30 y hasta 3 días, durante la pandemia, cuando no se puede”, dijo Villanueva.



Por fortuna, García, luego de una protesta frente a su residencia, pudo acordar con el dueño que no se concretara la amenaza del aumento de su renta.



“Solo le di un papel donde iba a venir un aumento pero no se ha efectuado”, dijo García.



Este caso tuvo una resolución favorable y lo importante es buscar ayuda.

Si usted está pasando por algo similar recuerde que existe un programa de asistencia de inquilinos del condado de Los Ángeles de asesoría de abogados, y la mejor manera para conectarse es visitando la página: https://www.stayhousedla.org