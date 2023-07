¿Vivir bajo tierra? Un hombre fue captado en video saliendo debajo de museo en Little Tokyo

Los guardias de seguridad del Museo Nacional Japonés Americano se sorprendieron cuando vieron el video de una cámara de seguridad de un hombre sin camisa que guardaba sus pertenencias en una bóveda subterránea.

Luego, el video lo mostró abriendo una bóveda de servicios públicos cercana en la acera, bajando la puerta y desapareciendo en la oscuridad subterránea.

Parece que el hombre podría haber estado viviendo debajo del museo en el área de Little Tokyo de Los Ángeles. Las bóvedas, a las que generalmente se accede a través de puertas o cubiertas en la acera, albergan servicios como gas, agua y líneas eléctricas.

Los miembros del equipo de seguridad notaron al hombre en un video el lunes, entre las 8 p.m. y 9 p. m., después de que el museo fuera cerrado. No estaba claro cuánto tiempo podría haber estado viviendo en la bóveda.

Doug Van Kirk, director financiero del Museo Nacional Japonés Estadounidense, dijo que no es inusual ver personas viviendo en tiendas de campaña en las calles cercanas al museo, pero esta fue la primera vez que se observó algo así.

La policía encontró ropa, comida, ropa y una mochila con una réplica de un arma dentro de la bóveda.

Se notificó al Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, dijo Van Kirk.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.