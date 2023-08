Ciudades de California con mayor aumento de la renta después de la pandemia

Residentes de las ciudades del interior de California, que durante mucho tiempo se consideraron alternativas más baratas a las costosas áreas metropolitanas costeras del estado, están comenzando a sentir los efectos de la crisis de vivienda asequible en el estado.

Los precios típicos de alquiler se han disparado hasta en un 40% en lugares como Bakersfield, Fresno, Visalia y Riverside en solo tres años, según datos de economistas de la empresa de bienes raíces Zillow.

Si bien el alquiler en estas ciudades sigue siendo considerablemente más bajo que en el Área de la Bahía o Los Ángeles, estas zonas han visto los mayores aumentos en el alquiler en todo el estado, lo que ejerce una presión repentina sobre los residentes de bajos ingresos que dependen de los costos de vida más bajos de estas áreas.

Tanto en Bakersfield como en Los Ángeles, el alquiler promedio aumentó un poco más de $500 desde el comienzo de la pandemia. Sin embargo, debido a que los alquileres de Bakersfield eran mucho más baratos, ese aumento de $500 tiene un impacto mucho más fuerte.

El ingreso promedio en el condado de Kern es de alrededor de $25,000, según los últimos datos del censo de EE. UU., mientras que el residente promedio del condado de Los Ángeles gana alrededor de $38,000.

¿Qué ha llevado al aumento de la renta?

La repentina explosión en los precios de alquiler en las zonas interiores de California se remonta a la pandemia de COVID-19 y, en términos más generales, a la crisis de vivienda ya existente en el estado que ha empujado a los residentes a ciudades más asequibles dentro y fuera del estado durante mucho tiempo.

Las áreas costeras densamente pobladas del estado vieron una gran pérdida de trabajadores administrativos educados. Muchos abandonaron el estado por completo, mientras que otros emigraron a las zonas desérticas o del centro de California.

Nicole Bachaud, economista sénior del equipo de investigación de Zillow, explicó que lugares como Riverside o Bakersfield "ofrecen oportunidades para ser propietario de una vivienda, especialmente en el mundo del trabajo remoto".

A medida que los millennials buscan ser dueños de una vivienda, se enfrentan a un mercado que es cada vez más inaccesible. Según otros datos de Zillow, el pago típico de una hipoteca en el área de Los Ángeles representa alrededor del 84% del ingreso mensual promedio de una persona. Si bien esa carga ha bajado un 10% con respecto al año pasado, todavía representa una barrera importante para ser dueños de una casa.

A medida que los dueños de propiedades vendían sus alquileres a compradores de viviendas que emigraban, las comunidades del interior comenzaron a ver una escasez de unidades de un dormitorio, lo que aumentó la competencia entre los inquilinos.

Bachaud señala que los precios de alquiler experimentaron sus mayores aumentos alrededor de 2021 impulsados ​​por "mucha más demanda de alquiler, especialmente en lugares que anteriormente habían sido más asequibles".

Si bien estas áreas históricamente asequibles han brindado oportunidades de compra de viviendas accesibles para los recién llegados, la gran afluencia de personas que buscan vivienda ha creado tensiones financieras para los residentes de bajos ingresos.

Shanti Singh, directora legislativa y de comunicaciones de la coalición Tenants Together, describió la situación como una "tormenta perfecta", creando una "cadena de desplazamiento".

“Las personas que huyen de los desalojos y los aumentos de alquileres y viviendas inasequibles en Los Ángeles van más lejos, y luego desplazan a la gente de Bakersfield”, dijo.

Singh explica que en lugares como el Valle Central, "históricamente, no ha habido tantas protecciones para inquilinos a nivel de ciudad, si es que las hay", ejerciendo la presión sobre los inquilinos que aumentó durante la pandemia.

"Si una persona ya estaba luchando para pagar su alquiler antes de COVID, y luego tiene pérdidas de ingresos causadas por la pandemia y, además de eso, su arrendador está respondiendo a la inflación aumentando su alquiler, eso es una bomba de tiempo para el problema de indigencia y desplazamiento", dijo Singh.

¿Cómo resolver la crisis de vivienda en California?

Si bien la causa de esta crisis generalizada es la escasez de oferta de viviendas asequibles, las organizaciones y activistas por los derechos de los inquilinos han presionado para que se tomen medidas para abordar la tensión inmediata de los aumentos de alquileres que enfrentan los inquilinos.

Singh describió una ola de sindicatos de inquilinos que se organizaron en áreas como el Valle Central en el último año. En junio, los activistas hicieron campaña a favor de un programa de control de alquileres en Fresno, que finalmente no tuvo éxito.

Haciendo eco a una creencia similar a la de los funcionarios de la ciudad de Fresno, el profesor de la Universidad de Chapman, Joel Kotkin, dijo que "el problema con el control de alquileres es que resuelve el problema a corto plazo, pero hace que sea muy poco atractivo para los desarrolladores construir nuevas viviendas".

Aún así, Singh enfatizó otra perspectiva, diciendo que el control de alquileres es una "fórmula a largo plazo para la estabilidad".

"Se obtienen resultados positivos al mantener a los inquilinos estables en sus comunidades", dijo. "No es la solución completa, por supuesto, solo necesitamos construir viviendas más asequibles".

Un reporte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California publicado en el año 2000 estimó que el estado necesitaría construir 220,000 unidades adicionales cada año durante 20 años para satisfacer la creciente población del estado.

Aún así, más de dos décadas después, California no ha alcanzado ese objetivo. El año pasado, en el que se produjo la mayor cantidad de unidades desde 2008, el recuento total de viviendas construidas todavía estaba a unas 100,000 unidades por debajo de alcanzar ese número.

Ese mismo año, el departamento anunció que sería necesario construir 2,5 millones de viviendas nuevas en los próximos ocho años, lo que representa 315,000 unidades al año, para satisfacer las necesidades en todo el estado.

Ciudades como Bakersfield, Visalia y Fresno han respondido aprobando aproximadamente un 15% más de unidades de vivienda en 2021 y 2022 en comparación con los dos años anteriores a la pandemia, según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California.

MENIFEE, CA - 18 DE NOVIEMBRE: Trabajadores terminan la construcción de una nueva vivienda unifamiliar vista el 18 de noviembre de 2021, cerca de Menifee, California. Las áreas en lo que recientemente eran espacios abiertos rurales en la Base de la Reserva Aérea March y la Interestatal 215 y sus alrededores se han disparado con la construcción de cientos de nuevas viviendas, centros comerciales y bases de envío de almacenes para empresas como Fed Ex, Amazon, UPS y otras. (Foto de George Rose/Getty Images)

"Realmente necesitamos concentrarnos en construir viviendas más asequibles que puedan mantenerse a través de programas como préstamos gubernamentales subsidiados que también podrán ayudar a los constructores a crear viviendas asequibles para satisfacer la necesidad de los inquilinos", dijo Bachaud.

Kotkin y otros expertos proponen medidas adicionales, como la reforma de regulaciones como la Ley de Calidad Ambiental de California, o CEQA, para permitir la construcción de nuevas comunidades fuera de las densas áreas metropolitanas urbanas.

"El entorno regulatorio estatal ha hecho que sea muy difícil construir viviendas asequibles de cualquier tipo", dijo.

Kotkin señala el éxito de lugares como Irvine y Ontario Ranch, comunidades desarrolladas con un enfoque en la sostenibilidad y dirigidas a trabajadores remotos, como un ejemplo de lo que él describe como "expansión inteligente".

“Creo que podría haber un muy buen futuro para el Inland Empire y el Valle Central. Es realmente el tipo de lugar donde California puede reinventarse", dijo Kotkin.

"Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los precios de la vivienda y el alquiler no suban tanto que la gente quiera irse".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.