Realizan limpieza de campamento de indigentes en el sur de Los Ángeles

Los campamentos para personas sin hogar y las casas rodantes se han convertido en un problema para muchos vecindarios de todo el condado.

En el sur de Los Ángeles, algunas empresas están haciendo todo lo posible para combatir el problema.

Una jornada de limpieza se llevó a cabo en un vecindario de Chesterfield Square mientras la ciudad retiraba los desechos que quedaban.

Algunos empleados que trabajan allí dicen que es necesario hacer más, pero casi han sucumbido al hecho de que el desorden que queda es la forma en que va a quedar.

Una casa rodante estaba siendo retirada después de que un oficial de LAPD en el lugar dijera que el propietario tenía varias semanas para corregir su infracción pero no lo hizo.

La estación hermana NBC4 se ha comunicado con la ciudad y está esperando una respuesta. Pero algunos empleados que trabajan cerca dicen que un vehículo recreativo menos no marcará exactamente la diferencia.

“Uno se va, entran cuatro más. No va a parar”, dijo Marcelino Cervantes, que trabaja cerca.

Cervantes es supervisor en Advanced Paper Products. Los dueños del negocio han colocado barricadas para evitar que los vehículos recreativos se estacionen frente a sus puertas. Dice que perjudica su negocio.

Otros negocios cercanos han hecho lo mismo porque están hartos de los constantes amontonamientos de basura, heces humanas en las aceras y otros lugares de interés

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, los criminales se aprovechan de los campamentos de personas sin hogar y los utilizan para encubrir sus actividades ilegales.

“No molestan a nadie, simplemente intentan vivir la vida como nosotros”, dijo Doug García, un vecino.

Pero algunos vecinos dicen que las casas rodantes y las personas que viven dentro de ellas no son un problema. Walter Villafranca es alguien que considera que una casa rodante es su hogar. Lleva seis meses viviendo en este lugar.

Después de la limpieza del miércoles, vive con el temor de tener que irse porque otros no siguen las reglas y no tendría otro lugar adonde ir.

NBC4 se comunicó con la ciudad para obtener más información sobre esta limpieza de hoy y lo que se está haciendo para ayudar a los dueños de negocios aquí, pero no hemos recibido respuesta.

