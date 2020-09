Líderes del Sur de California rinden homenaje a la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg

Los homenajes no se hicieron esperar desde que la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, perdió su batalla contra el cáncer, con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y la supervisora ​​del condado, Janice Hahn, entre quienes la aclamaban como una pionera legal que luchó por los derechos de las mujeres y la igualdad de género durante décadas.

"Esta es una tragedia para todos aquellos que creen en nuestra Constitución, que creen en la igualdad y que creen que nuestras hijas pueden crecer para ser lo que quieran ser", dijo Garcetti el viernes por la noche en Twitter. "Esta es una pérdida profunda para Estados Unidos. Descanse en paz la jueza Ginsburg."

Hahn escribió: “Decir que tengo el corazón roto no es suficiente. Ruth Bader Ginsburg era una mente jurídica brillante y una campeona extraordinaria de las mujeres. Nos dio todo lo que pudo y su muerte es devastadora."

El asambleísta Anthony Rendon, demócrata de Lakewood, calificó su muerte como "una pérdida devastadora para nuestro país."

"Ruth Bader Ginsburg fue una líder visionaria en la Corte Suprema y una defensora de la igualdad y la equidad," dijo. "Ella cambió Estados Unidos para mejor. Su trabajo perdurará durante muchas décadas."

El representante Adam Schiff, demócrata de Burbank, dijo que la nación "perdió un gigante. Ruth Bader Ginsburg fue rechazada de los tribunales cuando comenzó su carrera porque era mujer. Pero ella persistió, abriendo un camino para millones de mujeres y otras personas que habían sido excluidas u oprimidas. RBG es una leona de la ley. Ella es insustituible."

La representante Katie Porter, demócrata de Irvine, escribió que estaba "pensando hoy en el comentario del juez Ginsburg de que habrá suficientes mujeres en la Corte Suprema cuando haya nueve. La historia recordará a #RBG como un pionero y una voz por la libertad y la igualdad."

La fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, dijo que Ginsberg "allanó el camino e inspiró a mujeres como yo a asistir a la escuela de leyes y luego romper los techos de cristal cuando nos convertimos en los primeros en nuestras profesiones elegidas."

La presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles, Nury Martínez, dijo: “Es difícil exagerar el increíble impacto que RGB tuvo en las mujeres de los Estados Unidos. A lo largo de su vida luchó por la igualdad de derechos de la mujer, como madre, abogada, profesora y durante sus 27 años como Magistrada de la Corte Suprema."

“Ella fue una pionera, un modelo a seguir y una guerrera. No hay una mujer en Estados Unidos que no se haya beneficiado y vivido una vida mejor debido a sus vastas contribuciones al movimiento de mujeres,” dijo Martínez. “Ella fue un gigante de los derechos de las mujeres y dio ejemplo de lo que se puede lograr con la voluntad y determinación de una mujer soltera. Es nuestra responsabilidad y deber colectivos seguir sus pasos."

Ginsburg, que tenía 87 años, murió en su casa de Washington por complicaciones de cáncer de páncreas metastásico, anunció la Corte Suprema el viernes por la noche.

La segunda mujer en servir en el tribunal superior fue nombrada por el presidente Bill Clinton en 1993. La graduada de la Facultad de Derecho de Columbia enseñó en Rutgers y Columbia y fue una feroz defensora de los derechos de las mujeres en los tribunales, lo que la convirtió en una figura icónica para las feministas y le valió el apodo, "Notoria RBG".

Mientras estaba al frente del Proyecto de Derechos de la Mujer de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en la década de 1970, la nativa de Brooklyn presentó una serie de casos ante el tribunal que ayudaron a establecer protecciones constitucionales contra la discriminación sexual.

La líder del ala liberal de cuatro miembros de la corte había prometido repetidamente permanecer en el estrado mientras su salud lo permitiera. En una declaración que le dictó a su nieta pocos días después de su muerte, Ginsburg dijo que su "deseo ferviente es que no seré reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente."

Pero el presidente Donald Trump y los republicanos del Senado, incluido el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, señalaron que intentarían aprovechar la oportunidad para nombrar y confirmar a su sucesor en los últimos días del primer mandato de Trump.

Sus intenciones parecen contradecir un precedente establecido por McConnell en 2016, cuando el republicano de Kentucky se negó a permitir que el Senado votara sobre Merrick Garland, el candidato del presidente Barack Obama para ocupar el escaño que dejó la muerte del juez Antonin Scalia. Garland fue nominado por Obama en marzo de 2016, pero McConnell insistió en que no era apropiado que el Senado votara por un nominado en un año electoral y el escaño permaneció vacante hasta que fue ocupado por el nominado de Trump, Neil Gorsuch, en 2017.

McConnell está tomando una posición diferente en 2020. "El nominado del presidente Trump recibirá una votación en el pleno del Senado de los Estados Unidos," dijo McConnell en un comunicado el viernes por la noche.

El representante Mike Levin, demócrata de Dana Point, que representa a partes del condado de Orange y el condado de San Diego, se refirió a la tormenta política mientras rinde homenaje a Ginsburg.

“La juez Ruth Bader Ginsburg fue una heroína estadounidense pionera y su fallecimiento es una pérdida extraordinaria para nuestra nación. Dedicó su vida al servicio público y a proteger nuestros valores. Gracias a su perseverancia y poderosas opiniones, Estados Unidos es una nación más justa para todos. Como millones de personas en todo el país y en todo el mundo, siempre la he admirado y el trabajo de su vida seguirá inspirándome para seguir adelante," dijo Levin el sábado. “Nadie realmente puede llenar sus zapatos, pero el próximo Juez Asociado de la Corte Suprema debe honrar su legado y compartir su compromiso con la igualdad y la justicia.

“Hace poco más de cuatro años, Mitch McConnell y los republicanos del Senado inventaron una nueva regla de que un escaño en la Corte Suprema no debería ocuparse durante un año de elecciones presidenciales," continuó Levin. “Si tienen algún respeto por el Senado, la Corte Suprema y ellos mismos, seguirán esa regla nuevamente, especialmente con los estadounidenses que emitirán sus votos solo unas semanas antes de las elecciones. Debemos honrar el último deseo de la juez Ginsburg y permitir que el pueblo estadounidense decida quién debe nominar a su sucesor."

El supervisor del condado de Orange, Andrew Do, un republicano que ha trabajado como abogado defensor y fiscal, dijo: “La muerte de un juez de la Corte Suprema es siempre una gran pérdida sin importar la perspectiva política … Ella hizo su vida para servir a nuestra nación y le debemos una deuda de gratitud."

Reconozcamos que siempre habrá debates políticos sobre los fallos de los jueces de la Corte Suprema, pero “no podemos negar el papel que tuvieron en la configuración de la historia de esta nación y por eso debemos estar agradecidos como pueblo. Que la gente dé un paso al frente y dedique sus vidas a la ley, al final del día, eso es lo único que mantiene a los estadounidenses alejados del totalitarismo. Mi experiencia de vida me ha demostrado que las leyes que tenemos en este país es lo que nos hace grandes y el respeto que la gente le da a la ley es algo que no podemos descartar. La ley no es nada si la gente no la honra o no la respeta."

La representante Harley Rouda, demócrata de Laguna Beach, dijo que “la nación ha perdido la mente brillante en un momento en que Estados Unidos necesita desesperadamente su intelecto pionero y convicción constitucional. Que el servicio y la memoria del juez Ginsburg sean una bendición para las mujeres jóvenes de todo el mundo."

La exsenadora estadounidense de California Barbara Boxer tuiteó: “Me duele el corazón por la pérdida de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Sus contribuciones a la igualdad nunca serán olvidadas. Debemos recoger los pedazos y continuar la pelea."

El supervisor del condado, Mark Ridley-Thomas, dijo que Ginsburg “se esforzó mucho por aguantar. Que descanse en paz. Que podamos honrar su legado votando en cifras récord."

La supervisora ​​Kathryn Barger dijo que la jurista “será recordada por la forma en que inspiró, alentó y defendió. Ella deja un legado inolvidable que será transmitido por mujeres y niñas valientes durante las generaciones venideras.”

La representante Maxine Waters, demócrata de Los Ángeles, calificó a Ginsburg como “una titán y una leyenda en la Corte Suprema cuya mente legal y dedicación a la justicia y la igualdad innegablemente brillante hizo que nuestro país avance. Esta noche hemos perdido a una campeona, pero su legado sigue vivo."

El abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, señaló que Ginsburg “era un héroe y un modelo a seguir poco probable para millones de jóvenes que admiraban su coraje y valores. La juez Ginsburg fue una fuerza de la naturaleza y tuvo un impacto extraordinario en nuestro país que perdurará durante décadas. Ella será muy extrañada."

Rick Chavez Zbur, director ejecutivo de Equality California, con sede en Los Ángeles, la organización de derechos civiles LGBTQ + más grande del país, llamó la atención sobre la disidencia final de Ginsburg, en la que "advirtió sobre un tribunal dispuesto a 'dejar totalmente de lado' los derechos e intereses contrapuestos de mujeres para promover una versión de la 'libertad religiosa' que los fundadores no reconocerían."

“Que las generaciones venideras escuchen su advertencia y sigan su ejemplo," dijo. "Que podamos asegurar las libertades prometidas en nuestros documentos fundacionales y finalmente lograr el imperativo moral de nuestra democracia: Igualdad de justicia bajo la ley".