Licorería de Monterey Park vende boleto de Powerball con 5 números

El propietario de un billete ganador del premio mayor valorado en más de mil millones de dólares no fue el único gran ganador en el sorteo de Powerball del miércoles por la noche en el sur de California.

Un boleto vendido en una licorería en Monterey Park acertó cinco números en el sorteo, pero le faltó el Powerball. El boleto, vendido en Atlantic Wine & Spirit en la comunidad del Valle de San Gabriel al este de Los Ángeles, todavía vale una considerable suma de $760,111.

Se vendieron nueve boletos con cinco números, pero faltaba el número de Powerball, incluido un boleto vendido en un mini mercado en Santa Clara.

California tiene un nuevo multimillonario: un solo ganador de $1,730 millones del Powerball. El boleto ganador se vendió en la licorería de Frazier Park

Los billetes de Powerball con cinco números, pero sin el número de Powerball, vendidos en otros estados valen entre 1 y 2 millones de dólares, pero la ley de California exige que los pagos importantes de los juegos de lotería se paguen en forma pari-mutuel, lo que significa que están determinados por las ventas y el número de ganadores.

Otros boletos con cinco números, pero sin el número de Powerball, se vendieron en Arizona, Pensilvania, Nueva York, Oklahoma y Virginia.

Una empresa familiar al norte de Los Ángeles vendió el billete ganador del sorteo del miércoles del premio mayor de Powerball de $1,730 millones. Las propietarias recibirán al menos $1 millón solo por vender el boleto, el primero en acertar los seis números del sorteo de Powerball en 35 sorteos consecutivos.

Los números ganadores fueron: 22, 24, 40, 52, 64 y el Powerball 10. El boleto ganador finalmente se vendió después de una racha sin victorias que se extendió hasta el 19 de julio, cuando un jugador en California acertó los seis números y ganó $1.08 mil millones.

El ganador aún no ha dado un paso al frente. Casi todos los juegos de lotería permiten 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar un premio. Las excepciones son los premios mayores de Powerball y Mega Millions, que tienen un plazo de un año.

