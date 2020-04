Liberan a siete delincuentes sexuales en el Condado de Orange bajo libertad condicional

Siete delincuentes sexuales arrestados por violaciones bajo libertad condicional fueron liberados, aparentemente como parte de los esfuerzos de la Corte Suprema para mantener las poblaciones de la cárcel más bajas de lo normal durante la pandemia COVID-19, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange.

Los delincuentes sexuales fueron liberados meses antes de lo previsto, a pesar de presuntas violaciones como cortar sus monitores GPS y alterar sus dispositivos de rastreo, según Kimberly Edds, de la Fiscaliá de Distrito del Condado de Orange.

La ley de California requiere que los delincuentes sexuales que cometen tales violaciones cumplan sentencia de seis meses en la cárcel, pero muchos de los delincuentes sexuales que han sido liberados durante la pandemia solo cumplieron algunos díasantes de que se le concediera la libertad en el tribunal dijo Edds.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito, los delincuentes sexuales que han sido liberados desde el 7 de abril son:

Luis Joel Ramírez, de 27 años, de Costa Mesa, quien tiene antecedentes de agresión sexual, agresión, asalto con arma mortal, resistencia a un oficial de paz, robo y posesión de un bastón con plomo, considerada un arma mortal, y que según los fiscales ha violado su libertad condicional cuatro veces desde 2019;

James Franklin Bowling, de 50 años, de Orange, quien tiene un historial de conducta lasciva en un lugar público, condenas repetidas por no registrarse como delincuente sexual, condenas reiteradas por ser un delincuente sexual en la escuela, posesión de una sustancia controlada y parafernalia, y supuestamente violó la libertad condicional dos veces desde febrero;

Rudy William Grajeda Magdaleno, de 39 años, de Anaheim, quien tiene una historia de abuso infantil, exposición indecente, asalto, agresión, amenazas criminales, e infligir lesiones a un adulto mayor. Los fiscales señalan que ha violado libertad condicional cinco veces desde 2017;

Calvin Curtis Coleman, 52, de Santa Ana, quien tiene un historial de conducta lasciva en un lugar público y supuestamente ha violado la libertad condicional tres veces desde 2019;

Kyle Albert Winton, de 40 años, de Mission Viejo, quien tiene una historia de abuso sexual de menores, amenazas criminales para causar grandes lesiones corporales o muerte, resistir a un oficial de paz, DUI y arrollamiento y fuga con resultados de daños a la propiedad, y supuestamente violó la libertad condicional una vez;

José Adrián Oregel, 46, de Santa Ana, quien tiene un historial de relaciones sexuales y copulación oral ilegal con una persona menor de edad de 18 años, grandes lesiones corporales, haber infringido las leyes dos veces y, según los fiscales, ha violado la libertad condicional seis veces desde junio de 2019; y

Mario Ernesto Sandoval, de 45 años, de Stanton, quien tiene un historial de agresión sexual, tocar para excitación sexual, exposición indecente, asalto a un oficial de paz y asalto. Presuntamente violó la libertad condicional una vez este año.

Los siete delincuentes sexuales fueron liberados entre el 7 y el 22 de abril según la oficina del fiscal de distrito.

“Este tipo de delincuentes sexuales de alto riesgo es el tipo más peligroso de delincuentes y los más propensos a reincidir, y están haciendo todo lo posible para evitar que los oficiales de libertad condicional asignados a monitorearlos los detecten y potencialmente cometer delitos sexuales adicionales. Estos no son el tipo de personas que deberían tomarse un descanso”, dijo Todd Spitzer, Fiscal de Distrito del Condado de Orange.

“Como legislador estatal, fui el autor y fundador del Estado de Junta de Administración de Delincuentes Sexuales de California y autor de la Ley de Megan sobre Internet, que permite al público ver dónde están estos delincuentes sexuales para que pueden protegerse a sí mismos y a sus familias”, agregó.

El Alguacil del Condado de Orange, Don Barnes, anunció el martes que había reducido la población del sistema carcelario del Condado de Orange en aproximadamente un 45% desde el 7 de marzo, entonces hay mucho espacio disponible en las cárceles para manejar delincuentes de alto riesgo cómo estos siete, dijo Spitzer.

Barnes dijo que su agencia no tuvo ningún papel en la liberación de los siete delincuentes sexuales citados por Spitzer.

“Estos reclusos fueron liberados por orden judicial y no están de ninguna manera conectado a las medidas que he tomado para limitar la propagación de COVID-19 en la Cárcel del Condado de Orange”, dijo Barnes. “Hemos creado responsablemente la capacidad necesaria en la cárcel para albergar a delincuentes sexuales y otros delincuentes peligrosos. Yo me opongo a los esfuerzos que excusan el comportamiento criminal y ponen en peligro la seguridad de nuestra comunidad”.