Ley en California ayuda a familias que perdieron a un ser querido por COVID-19 en el trabajo

¿Qué pasa cuando alguien se infecta con el COVID-19 en el trabajo, y termina falleciendo?

En la mayoría de los casos, las familias se quedan a la deriva y con problemas financieros, pero los expertos aseguran que existe una serie de beneficios para todo trabajador.

Desde el inicio de la pandemia, el COVID-19 ha cobrado la vida de 50 mil personas en California.

Gilberto Mejía, un pintor de carros se cree se contagió en el taller donde trabajaba.

“Él [otro trabajador] fue el que nos trajo el contagio. Él fue el que enfermo primero”, dijo Mejía.

“A mí también me pegó el COVID-19 y a toda la familia de aquí, a los niños, a mi yerno y a mi muchacha, y todos los niños nos enfermamos del coronavirus", dijo Rosa Mejía, viuda.

El 12 de diciembre del 2020, Gilberto Mejía falleció dejando a su esposa sin una fuente de ingresos.

“Yo dependía de él, y pues él pagaba la renta y los facturas”, dijo Rosa.

Una ley firmada por el gobernador Newsom en septiembre extiende beneficios a familias impactadas por el COVID-19 así como Rosa y también la familia de César Ramos, quien falleció en enero de este año dejando en la incertidumbre a su esposa y cuatro hijos.

“Todas las familias que están pasando por esto no tienen ni la menor idea que hay estos beneficios, por parte de un seguro de compensación al trabajador del empleador donde trabajo la persona que se infectó y llegó a fallecer”, dijo Matt Mora, analista político de la firma Michael Burgiss and Associates.

Los beneficios de la Ley de Compensación al Trabajador de California incluyen $10 mil dólares para costos fúnebres; una compensación de $250 mil hasta $320 mil dólares según el número dependientes y el 66% del salario semanal para hijos menores de edad, hasta alcanzar la mayoría de edad.

Las compañías donde uno trabaja no le están avisando a las familias que existen estos beneficios, y en realidad no les ayuda a ellos tampoco. El dinero no viene de la compañía directamente, sino que viene de una póliza de seguro de compensación al trabajador.

Si el empleado trabajó 14 días antes de su diagnóstico, se presume que se contagió en su lugar de trabajo, y si la compañía lo disputa, tendrá que comprobar lo contrario.

¿Qué tipo de trabajador califica para estos beneficios, y además que pasa con las personas que no tienen documentos?

“Todo empleado en el estado de California tiene derecho a estos beneficios ya sean de tiempo parcial o tiempo completo, y no importa para nada si uno tiene documentos o no tiene documentos, todos tienen los mismos derchos”, contestó Mora.

El plazo para hacer un reclamo es de un año después de que la persona falleció.

El proceso para obtener los beneficios puede tornarse complicado y requiere asesoría legal.