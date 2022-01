Madre de niño con leucemia busca donantes entre los hispanos dispuestos a ayudar a su hijo

La leucemia puede convertirse en una enfermedad fatal en cuestión de meses, incluso de días. Desafortunadamente, es uno de los tipos de cáncer más prevalentes en niños. Una familia de Simi Valley necesita desesperadamente una donación de médula ósea para salvar a su hijo Ayden Denne, de 5 años.

El niño, ha pasado casi la mitad de su vida batallando contra el cáncer, una lucha que podría terminar con un trasplante de médula ósea.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Él ha estado peleando con la leucemia desde que tenía dos años. Ya tenía que haber terminado su tratamiento en julio, pero le volvió a venir el cáncer en noviembre 22”, dijo Liliana Lozano, madre de Ayden.

Para ella, es una lucha constante sobre todo el ver sufrir a su pequeño no sólo por la enfermedad, sino también por los tratamientos.

“Toma mucha medicina todos los días, le dan quimioterapia como 3 o 4 veces a la semana; son muchos procedimientos que le dan y pues es muy triste verlo sufrir así”, comentó Lozano.

Cada vez más hispanos mueren a causa de la anemia aplásica debido a la escasez de donantes de médula ósea en la comunidad latina.

En el caso de Ayden, han fallado dos intentos de donantes por medio de “Be the match registry”, una organizacion que ayuda en la búsqueda de trasplantes de médula ósea en Estados Unidos.

“Había uno que lo contactaron e inmediatamente dijo que no, que ya no podía, así que se salió de la lista. Para nosotros es muy triste porque mi niño no va a estar aquí si no encontramos al donante”, comentó Lozano.

La organización Cancer Support Community lleva a cabo un esfuerzo para asistir a aquellos que sufren este mal y no se sientan solos en la batalla por su salud.

Por esta razón Lozano busca la ayuda de la comunidad hispana para encontrar a un donante para su hijo.

“Yo le quiero decir a la gente que Ayden es un niño muy buena gente, muy feliz, y tiene muchas cosas que hacer en esta vida. Les pido que por favor me ayuden a salvarle la vida, está muy chiquito y todavía no es su tiempo”, agregó la madre del pequeño.

Hasta ahora, Ayden no ha encontrado un donante, razón por la que tuvo que pasar las fechas festivas aislado en el hospital. Además, cada vez más se le dificulta hacer las actividades que hacía antes y que tanto disfrutaba, como ir a la escuela, pasear a un parque o entrenar jiujitsu.

“Ayden es un niño y quiere salir, jugar y no se puede”, comentó Lozano.

Cada vez más son necesarios los donantes, por eso es importante que la comunidad hispana atienda al llamado de unirse al registro de Ayden en “Be the match registry”, para salvar su vida.

“Mucha gente se asusta porque oyen la palabra trasplante y creen que es como trasplante de riñón o algo así serio, y pues no, no es así, es como si estás donando sangre”, relató Lozano.

Una explicación que pudiera hacer la diferencia entre quienes pueden escuchar su llamado.