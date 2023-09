Encuentran a león marino con un cuchillo en el hocico cerca del puerto de las Islas del Canal

Un heroico voluntario de vida marina removió un cuchillo del hocico a un león marino después de que el animal herido fuera visto cerca del puerto de Channel Islands en Oxnard.

El Instituto de Vida Marina y Silvestre de las Islas del Canal (CIMWI) publicó imágenes sorprendentes del animal apuñalado después de que un heroico voluntario pudo quitar de forma segura el arma de la cara del león marino.

“Afortunadamente, el cuchillo no alcanzó todas las estructuras vitales de la cara del león marino y la herida sanará por sí sola”, dijo CIMWI en una publicación en las redes sociales.

La pareja, apodada Sophie y Gracie, fueron liberadas la mañana del miércoles en la playa de San Pedro.

El león marino fue visto por primera vez el lunes, alrededor de las 7:20 a.m., cerca de Hollywood Beach. La Patrulla Portuaria de las Islas del Canal informó sobre el animal herido y el equipo del instituto se reunió para ayudar.

Los voluntarios pudieron alcanzar al animal marino cerca de la rampa de lanzamiento de botes públicos del puerto de Channel Islands y le quitaron el cuchillo.

“CIMWI usó un poste con una hoja de gancho en el extremo para enganchar la ranura del cortador de cinturón en el mango del cuchillo”, decía la publicación del instituto en las redes sociales.

“Nuestro voluntario enderezó la hoja del gancho y utilizó una ligera presión hacia arriba para evitar cortar al león marino cuando la hoja salió de su cara”.

Según el instituto, el león marino saltó del muelle tan pronto como le quitaron el cuchillo y luego estuvo nadando durante unos 10 minutos antes de decidirse a tomar el sol en un muelle cercano.

Gracias a la rápida actuación del CIMWI, el animal “tiene ahora una segunda oportunidad de vida”, según el instituto.

No está claro cómo fue apuñalado el león marino. No se dispuso de inmediato de una descripción de una posible persona que podría haber apuñalado al león marino.

