“Un lenguaje romántico”: DannyLux canta con estilo californiano música regional mexicana

A los 19 años DannyLux ya está encendiendo las redes sociales con sus videos y cautivando a miles de fans que cantan sus canciones románticas de música regional mexicana.

Desde su casa en Palm Springs, California, Daniel Balderrama comenzó a subir interpretaciones de sus canciones favoritas a TikTok con su nombre artístico DannyLux.

“Decidí subir un video en TikTok tocando una canción, porque yo miraba que muchos subían covers. Yo subí un cover de la canción que se llama ‘Disculpe usted’, es una canción regional”, dijo DannyLux, cantante de música regional mexicana durante una entrevista para Acceso Total.

Con su guitarra, su distintiva voz y su estilo californiano conquistó en poco tiempo la atención de miles de personas.

“Al siguiente día chequié mi teléfono y tenía 12 mil vistas. Y dije ‘hombre, esto es demasiado’, yo nunca había agarrado tantas vistas en mi vida. Y continué. Eso me motivó. Cada dos días subía covers de canciones de regional”, agregó.

Su primer video en TikTok es de diciembre del 2019, pocos meses después inició la pandemia por el coronavirus, y fue justo en ese período cuando comenzó a subir periódicamente videos de canciones.

En enero del 2022, DannyLux firmó un contrato discográfico con Warner Music Latina como cantautor emergente.

Para él cantar en español es el idioma con el que más lo identifica artísticamente. “Pues es que realmente para mi el español es mi cultura, es lo que yo crecí escuchando, Con todos mis primos que viven en México me la pasaba con ellos hablando español”.

Además, el idioma de sus padres tiene un significado muy especial. “A mi se me hace el español un lenguaje tan romántico. Como que hay frases que dices en español y tienen tanto sentido, y cuando lo dices en inglés, no tiene nada, no se siente igual”, dijo DannyLux y agregó, “por eso yo hago música en español, porque así me expreso más, me expreso mejor que en inglés”.

Después del lanzamiento de Perdido en Tí, DannyLux fue invitado por el conocido grupo musical británico ColdPlay a presentarse durante su gira en México. “Gacias a eso, me ayudó a que mucha gente me conociera a mi. Y es algo tan bonito que siempre se me va a quedar en el corazón”, cuenta DannyLux.

El cantante tuvo su debut en el festival internacional de música de Coachella en abril. En ese lugar, su padre trabajó previamente en servicios de aseo, pero gracias a su talento DannyLux llevó el apellido de la familia Balderrama al esplendor del palco escénico frente a miles de personas.

En agosto de este año, DannyLux lanzó su álbum de música romántica llamado DLux. Entre las canciones hay varios géneros musicales incluyendo música regional mexicana, bachata, pop y sierreño.

“En este disco le puse atención a cada canción, tanto esfuerzo que le puse a toda la letra, a toda la música, me enfocaba en todo. Y estoy tan feliz de que ya por fin la gente puede disfrutarlo, disfrutar las canciones, porque realmente a cada canción le metí tanto sentimiento”, dijo DannyLux a Acceso Total.

Ahora DannyLux busca conquistar a miles de personas en Estados Unidos, México y en todos los lugares donde la música romántica mueve las fibras del corazón.