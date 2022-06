LeBron James se convierte en multimillonario, según Forbes

Llámalo LeBillionario.

Con $121.2 millones en ganancias el año pasado, LeBron James se ha convertido en el primer jugador activo de la NBA en convertirse en multimillonario, según Forbes.

El jugador de 37 años, que acaba de completar su temporada número 19 en la liga, es la segunda estrella de la NBA en general en unirse al club de las tres comas con un patrimonio neto que supera los mil millones de dólares. Se une a Michael Jordan, quien lo hizo en 2014, mucho después de que su carrera como jugador llegara a su fin.

Según Forbes, James es el jugador activo mejor pagado de la NBA, habiendo ganado más de $385 millones en salario total de los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. La mayor parte de su valor proviene de patrocinios y empresas comerciales por un total de más de $ 900 millones, incluido un acuerdo de por vida con Nike que le paga decenas de millones por año.

El cuatro veces campeón de la NBA fue el segundo atleta mejor pagado en 2021 detrás de la estrella de fútbol Lionel Messi, ganando $41.2 millones de los Lakers y $80 millones en empresas fuera de la cancha.

En 2021, LeBron vendió una participación minoritaria en The SpringHill Company, su compañía de producción y entretenimiento que estuvo detrás de su película "Space Jam: A New Legacy" que generó $ 162.9 millones en ventas mundiales y su programa de entrevistas "The Shop" que pasó de HBO a YouTube: a un grupo de inversores por lo que Forbes estimó en 725 millones de dólares.

Un desglose estimado de la fortuna de James realizado por Forbes muestra que tiene una participación de 300 millones de dólares en SpringHill, donde sigue siendo el mayor accionista; $90 millones en Fenway Sports Group, que incluye una participación minoritaria en los Boston Red Sox, Liverpool F.C. y los pingüinos de Pittsburgh; $80 millones en bienes raíces, que incluyen casas en Los Ángeles, Beverly Hills y su ciudad natal de Akron, Ohio; $30 millones en Blaze Pizza, luego de una inversión inicial reportada de menos de $1 millón; y más de $500 millones en efectivo y otras inversiones.

James, que ganará $ 44.5 millones la próxima temporada en el segundo año de su contrato de dos años, ha sido selectivo en sus inversiones, rechazando ofertas masivas de Reebok y Adidas cuando tenía 18 años para aguantar lo que resultó ser ser un trato más lucrativo con Nike.

James se perdió los playoffs por cuarta vez en su carrera, pero ahora tiene mil millones de razones para no preocuparse por su temporada baja extendida, después de haber alcanzado un hito financiero que ha buscado durante mucho tiempo.

“Si sucede, es mi mayor hito”, dijo James a Forbes en 2014 sobre la posibilidad de convertirse en multimillonario. “Obviamente, quiero maximizar mi negocio. Y si lo consigo, si soy un atleta de mil millones de dólares... ¡Hip, hip, hurra! Oh, Dios mío, voy a estar emocionado”.