LeBron James anuncia que tomará un descanso de las redes sociales

LeBron James dice que se tomará un descanso de las redes sociales.

El máximo anotador en la historia de la NBA y astro de los Lakers de Los Ángeles publicó el miércoles en las redes sociales X e Instagram el anuncio de que se alejará de sus páginas. James tiene 159 millones de seguidores en Instagram y 52,9 millones en X (antes Twitter).

James inició la despedida publicando de nueva cuenta algo que Rich Kleiman, el representante de Kevin Durant, había escrito en X el 24 de octubre.

“Todos podemos reconocer que el deporte es la última parte de la sociedad que universalmente une a las personas. Entonces, ¿por qué la cobertura no puede hacer lo mismo?”, escribió Kleiman ese día. “Sólo es carnada para clics cuando tú lo dices. Cuando la plataforma es tan grande, puedes lograr el cambio y permitirnos a todos escapar de la negatividad de la vida real. Yo, por mi parte, lo encuentro todo una pérdida de aliento”.

En Instagram, James publicó una captura de pantalla de la publicación de Kleiman y añadió el pie de foto, “Qué pena a lo que ha llegado”. En X, simplemente añadió, “¡AMÉN!” en su repetición de lo publicado.

Kleiman usó pocas veces la red desde su publicación del 24 de octubre, y evidentemente, James no planea hacerlo mucho —o nada— hasta nuevo aviso.

Su anuncio llegó un día después de que dijo que “todo el mundo en Internet me llamaba mentiroso todo el tiempo” cuando comentó que estaba viendo los partidos universitarios de Dalton Knecht el año pasado en Tennessee — mucho antes de que los Lakers seleccionaran al base.

“Y con eso dicho, ¡nos vemos! Me voy de las redes sociales por ahora. Cuídense”, publicó James, seguido por emojis de una mano levantando dos dedos —a menudo simbolizando a alguien que se va de un lugar— y una corona, una referencia a su apodo de “Rey James”.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑