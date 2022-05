‘Le pido a Dios que alguien la entregue:’ Perro de seis años de edad, secuestrado en una caravana robada

Mason Gray describió el momento en que descubrió que le habían robado su caravana.

Dentro estaba todo lo que posee, incluido su compañero canino.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Estaba en estado de shock. Estaba incrédulo", dijo Gray. "No sabía que era real. Se sentía como un sueño. No sabía qué hacer".

"Ella es mi mejor amiga en el mundo. La amo tanto".

Gray, una enfermera pediátrica, condujo a través del país desde Florida en su Jeep con su perro pastor australiano de 6 años y la caravana a cuestas.

"Toda mi vida estuvo allí. Solo pasé un día y medio organizando todo para que fuera habitable".

Ella y su perro habían estado viviendo en la casa rodante color canela de 1971 durante las últimas dos semanas, mientras ella trabajaba en el Children's Hospital Los Angeles en una asignación de enfermera itinerante.

"Me he alojado en varios sitios y parques de vehículos recreativos, Echo Park, Silverlake y simplemente disfruto de Los Ángeles. No he tenido ningún problema, ningún problema".

Es decir, hasta la noche del sábado. Después de trabajar un turno de 12 horas, regresó a la esquina de Sunset Drive y Sunset Boulevard, detrás del Teatro Vista. Ahí es donde había estacionado su casa rodante con su perro adentro. Ambos se habían ido.

"Fue devastador. Estaba desconsolado".

Los amigos han estado llamando a los refugios de animales con la esperanza de encontrar al perro de Gray y ella ha estado revisando los negocios cercanos en busca de imágenes de cámaras de seguridad.

Encontró este que muestra su caravana enganchada al auto del sospechoso, alejándose, pero no se ve la matrícula.

Ella espera que alguien vea la casa rodante de fibra de vidrio de 13 pies con un logotipo rojo distintivo en ambos lados que dice campista junior. Sobre todo, espera que encuentren a su mejor amigo de cuatro patas.

“Le pido a Dios para que alguien la entregue. Espero que no esté en las calles o en la camioneta o sin que la alimenten o la cuiden”.