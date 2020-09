Le decimos que debe hacer si aún no ha recibido su cheque de estímulo

El Servicio de Rentas Internas, también conocido como IRS, ha dado a conocer las estafas más comunes durante la pandemia. El robo de los cheques de impacto económico ha sido uno de los fraudes más reportados y advierte sobre lo que debe hacer, si usted aún no ha recibido su cheque, como es el caso de Manguel Frazier.

Frazier quien ha esperado durante meses su cheque de impacto económico no entiende por qué no le llega. "Mucha gente en mi propia casa ha recibido el cheque, así que no estoy seguro de por qué yo no," dijo.

Frazier también confiesa que frecuentemente visita la página del IRS para revisar el estado de su pago. “Solo dice que el estatus no está disponible,” lo que le hace pensar que tal vez pudiera haber sido víctima de una estafa, aunque espera que no sea el caso.

Frank Castillo, agente especial del IRS, dice que los pagos ya fueron emitidos, por lo que todos los que calificaron debieron haberlos obtenido. Y explica que el fraude con el pago de estímulo económico es la estafa más reportada y que encabeza la lista de la docena de estafas más comunes del 2020.

"Estamos escuchando a mucha gente que no ha recibido su pago y, obviamente, saben que tienen derecho a recibirlo," dijo Castillo.

Castillo también advierte que los estafadores podrían estar tratando de robar su información. “Hay muchos correos electrónicos de estafadores que pretenden ser del IRS. A menudo dicen que verifique su cheque de estímulo y su pago. Le piden que proporcione información para que puedan intentar usarla y manipularla de la forma que puedan."

El IRS nunca se comunica por medio de correos electrónicos y si usted proporciona esta información a los estafadores, ellos podrían incluso presentar una declaración de impuestos en su nombre para desviar los fondos a otra dirección o cuenta de banco.

Sobre casos como el de Frazier, el IRS dice que hay varias razones por las que pueda estar teniendo dificultad para ver el estatus de su pago, incluyendo que su declaración de impuestos del 2019 aún esté siendo procesada. O que el IRS necesite información adicional sobre él.

Si usted recibe el mismo mensaje que Frazier, comuníquese con el IRS directamente para asegurarse de que no haya errores en su archivo o que estén deteniendo su pago.