Le cobraron más de $2,500 a pesar de tener seguro médico

Un padre de familia se desesperó tras intentar por dos años corregir un cobro de miles de dólares por gastos médicos que nunca debió haberle llegado, ya que tenía seguro de salud, se desesperó y pidió ayuda.

Porfirio Garduño se preocupó cuando le avisaron que lo mandarían a cobranzas si no pagaba. A pesar de haber confirmado múltiples veces que sí tenía seguro y cobertura, decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

Tras una operación de la vesícula, en enero del 2023, Garduño tuvo que volver de emergencia al hospital. En esa fecha, cuenta que aún trabajaba para su antigua compañía, donde tenía seguro médico con Kaiser Permanente.

“Y pues pagué, nomás lo que siempre pago, [un] 'copay' de 50 dólares y pues ya”, dijo Garduño, tuvo problemas de cobertura con su seguro médico.

Seis meses después, explicó Garduño, cambió de trabajo, y entonces su cobertura médica con Kaiser terminó, pero lo que sucedió después, lo confundió.

“Empecé a recibir cartas de Kaiser, avisos de que hay un bil que hace falta pagar, y decía que era de la visita de ese día”, dijo Garduño.

Garduño dijo que le estaban cobrando $2,611.25, como si no hubiese estado asegurado en enero del 2023, meses antes de haber cambiado de trabajo, lo cual era un error.

Así que se comunicó múltiples veces tanto con Kaiser como con su antiguo empleador para que aclararan el asunto.

“Siempre me decían lo mismo, que ‘vamos a ver si nos comunicamos para estar de acuerdo’ y siempre lo mismo, me llegaba el otro bil cada mes”, contó Garduño.

Dijo que así se pasaron dos años, y tras múltiples llamadas, no se resolvió la situación. Al contrario, en abril, le llegó una carta advirtiéndole que mandarían su deuda a colección si no enviaba un pago.

“Estresado, pues, es que también tengo yo una condición de rosácea en la cara y pues me estresaba más. Me salían más granos”, dijo Garduño.

Al verlo tan preocupado, alguien muy especial le contó sobre Telemundo 52 Responde.

“Mi mamá me dijo que, pues, que intentara con ustedes, a ver si me podía ayudar”, dijo.

En cuanto Telemundo 52 Responde recibió el caso, de inmediato se contactó con Kaiser Permanente, para pedirles que investigaran lo que estaba sucediendo, y rapidamente, le llamaron a Garduño, para ya no cobrarle.

“El día siguiente me empezó a llamar Kaiser para pues avisarme que habían resuelto mi caso y que quitaron todas las duedas”, dijo.

Kaiser Permanente explicó que aparentemente lo sucedido con el señor Garduño se debió a que hubo una pausa en su cobertura médica por parte de su empleador anterior, y que eso generó confusión con la información que él recibió al respecto.

Kaiser Permanente expresó lo siguiente:

“Nos esforzamos por no poner a nuestros miembros en medio de temas de cobranzas entre el seguro y los empleadores”. Añadiendo “como cortesía, le hemos informado que ajustamos y eliminamos los cargos pendientes, y su balance está en cero”.

Y puntualizaron: “En Kaiser anualmente procesamos más de 55 millones de cuentas médicas, y solo unos cuantos casos requieren revisión. También trabajamos arduamente para aprender de ello y mejorar para prevenir otros problemas para nuestros miembros y pacientes”.

La respuesta dejó a Garduño más tránquilo.

“Ya no me sentía como tan estresado de que es otra deuda que tal vez tengo que pagar o tal vez si no me va a seguir creciendo o peor que me va a afectar mi crédito”, dijo Garduño.