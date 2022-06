Piloto informa sobre otro objeto misterioso parecido a un jetpack cerca de LAX

Un piloto de una aerolínea informó haber visto algo que se parecía a una persona con un jetpack el jueves en el último de una serie de avistamientos misteriosos y similares en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

El piloto reportó el objeto no identificado el jueves por la tarde a unas 15 millas al este de LAX.

“Un piloto de una aerolínea informó haber visto un objeto que podría haberse parecido a un jetpack a 15 millas al este del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), alrededor de las 2:45 p. m. de hoy [jueves]”, dijo la FAA en un comunicado el jueves.

El hecho ocurrió el miércoles, a unas 15 millas al este de LAX

"La FAA ha trabajado en estrecha colaboración con el FBI para investigar todos los avistamientos de mochilas propulsoras informados. Hasta ahora, ninguno de estos avistamientos ha sido verificado. Una teoría de trabajo es que los pilotos podrían haber visto globos".

Los pilotos de aerolíneas han informado de un avistamiento similar de algo que parecía una persona volando con un jetpack. El objeto misterioso podría ser algo mucho menos avanzado tecnológicamente, dijeron las autoridades a la estación hermana NBCLA.

“Una teoría es que los pilotos podrían haber visto globos”, dijo la Oficina Federal de Investigaciones y la Administración Federal de Aviación (FAA) en declaraciones el año pasado después de que NBCLA obtuviera videos y fotos de la policía que parecen mostrar un juguete inflable con forma humana flotando a miles de pies sobre Beverly Hills.

Una vista extraña, pero no un hombre en un JetPack.

La tripulación a bordo de un helicóptero de LAPD capturó las imágenes el año pasado unas dos semanas después de que el segundo informara haberlo visto unas pocas millas al sur sobre las áreas de Culver City o Century City. El inflable parecía ser un ‘Jack Skellington’ de tamaño real, el personaje principal de la película de Tim Burton de 1993 “A Nightmare Before Christmas”.

Si bien los funcionarios le dijeron a NBC Los Ángeles que el encuentro con la policía podría haber sido un solo globo que se soltó de una exhibición de Halloween y se elevó hacia el cielo, también envalentonó una teoría compartida entre las autoridades federales que investigan los avistamientos: que los pilotos podrían haber visto inflables con forma humana u otros globos que se habían desviado hacia las rutas de aproximación de aterrizaje hacia LAX.

Ha habido al menos tres avistamientos informados por pilotos que se alinean para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Ninguno de los avistamientos ha sido verificado.

