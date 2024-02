Viola seguridad en Aeropuerto Internacional de Los Ángeles al correr hacia una de las pistas

Un hombre fue detenido después de escabullirse por la puerta de un avión y salir corriendo a la pista de LAX.

El hecho ocurrió el miércoles, alrededor de las 8:10 p.m., en la Terminal Internacional Tom Bradley.

Las imágenes de Airline Videos Live muestran a un grupo de agentes del orden arrinconando al hombre y deteniéndolo en la pista.

Los funcionarios de LAX dijeron que no hubo ninguna amenaza para los viajeros ni para los empleados de LAX durante la terrible experiencia.

Las autoridades no explicaron cómo el hombre atravesó la puerta armada y llegó a un “área restringida”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.