Un mar de equipaje sin reclamar espera a los viajeros retrasados en LAX

Un mar de equipaje no reclamado dentro de la Terminal 7 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el jueves por la mañana brindó un claro ejemplo de los retrasos y cancelaciones de vuelos que han afectado a los viajeros en todo el país antes del fin de semana festivo.

Bolsas y cajas de los retrasos y cancelaciones del miércoles se acumularon de pared a pared en el área de reclamo de equipaje de la terminal, señales de problemas de viaje atribuidos principalmente al clima severo en otras partes de los Estados Unidos en lo que se espera sea el tramo más ocupado del 4 de julio. periodo de festivos.

La escena trajo imágenes de la temporada de viajes de vacaciones de invierno, cuando las interrupciones aún más graves de los viajes aéreos provocaron una frustración generalizada.

Hasta la madrugada del miércoles, más de 900 vuelos se habian retrasado en Estados Unidos, según FlightAware. Las cancelaciones superaron más de 670 vuelos.

Hubo indicios de que los respaldos generalizados se estaban reduciendo, pero más de 1,000 vuelos en Estados Unidos se retrasaron y casi 400 se cancelaron el jueves antes de las 6:30 a.m., según FlightAware.

En LAX, se informaron 90 retrasos en vuelos y 15 cancelaciones el jueves temprano, según FlightAware.

Un viajero le dijo a la estación hermana NBCLA el jueves temprano que estuvo en el aeropuerto durante un día y medio. Otro dijo que una aerolínea volvió a reservar a su familia para otro vuelo, pero que no partirá hasta el 3 de julio.

“Solo queremos ir a casa, darnos una ducha, comer”, dijo.

El período de viaje del 4 de julio de LAX es del miércoles al 10 de julio. Se espera que los días más ocupados de ese período sean el jueves, cuando se calcula que alrededor de 241,000 pasajeros pasen por el aeropuerto; el viernes, con unos 245,000 pasajeros previstos; y el 10 de julio cuando se prevén unos 251.000 pasajeros.

“La ajetreada temporada de viajes de verano está sobre nosotros en LAX y esperamos que los volúmenes de pasajeros alcancen los niveles más altos que hemos visto en lo que va del año con un promedio de 228,000 pasajeros diarios en los días previos y posteriores al feriado del Día de la Independencia”, dijo Justin Erbacci, CEO de Los Angeles World Airports, en un comunicado el miércoles.

“Nuestras estructuras de estacionamiento se están acercando a su capacidad máxima o se están llenando a diario, por lo que alentamos a los huéspedes a aprovechar nuestro galardonado sistema de estacionamiento inteligente para reservar con anticipación un espacio de estacionamiento en cualquier estructura de la terminal del área central o en las instalaciones de estacionamiento económico de LAX.

Los pasajeros también pueden hacer que el viaje sea más placentero si llegan temprano y piden alimentos y bebidas con anticipación para que los recojan o los entreguen en la puerta de embarque”.

Se esperan aguaceros y tormentas eléctricas dispersas en el noreste más tarde el jueves y el viernes y se pronostican tormentas más al sur a lo largo de la costa este hasta el sábado. Occidente podría verse afectado por sistemas meteorológicos inestables similares durante los próximos días.

Un avión de la aerolínea Delta hizo un aterrizaje brusco (pero seguro) en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte.

Las peores interrupciones del jueves temprano están ocurriendo nuevamente en la costa este. La FAA espera que el jueves sea el día festivo con más viajes con más de 52,500 vuelos en total.

A diferencia de las interrupciones anteriores que han sido causadas o empeoradas por los sistemas internos de las aerolíneas, los retrasos de esta semana han sido causados casi en su totalidad por el mal tiempo. Sin embargo, la tecnología puede resurgir como una fuente de disrupción este fin de semana

Es posible que algunos aviones de aerolíneas no puedan volar con mal tiempo a partir de este fin de semana debido a una posible interferencia con el servicio inalámbrico 5G.

La semana pasada, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, emitió una nueva advertencia a las aerolíneas, diciéndoles que los aviones que no estén equipados con nuevos radio altímetros, dispositivos que miden la altura de un avión sobre el suelo, no podrán operar con visibilidad limitada. a partir de este sábado debido a la posible interferencia del nuevo servicio inalámbrico 5G.

American, United, Southwest, Alaska y Frontier dicen que todos sus aviones han sido modernizados, pero Delta Air Lines todavía tiene alrededor de 190 aviones esperando ser actualizados porque su proveedor no tiene suficientes altímetros. Delta dijo que programará esos aviones para evitar aterrizar donde el clima podría ser malo para limitar las interrupciones.

Las aerolíneas más pequeñas que operan vuelos regionales también podrían verse afectadas por el problema de la interferencia de radio, al igual que los vuelos operados a los Estados Unidos por aerolíneas extranjeras.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.