Artistas de Hollywood crean un programa de cine para estudiantes del LAUSD

Algunos de los nombres más importantes de Hollywood y líderes de la industria se reunieron el miércoles en el distrito de Westlake para celebrar la apertura de un programa magnet especializado en asociación con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) para crear un camino para que los estudiantes aseguren trabajos en cine y televisión.

Clooney lidera el elenco de miembros de la junta que donarán tiempo y dinero para lo que será el primer y único programa magnet de una preparatoria de Los Ángeles orientado a contribuir con la magia de Hollywood.

"Nuestra industria, realmente desde sus inicios, ha sido bastante pobre en inclusión", dijo el actor George Clooney, el fundador del programa, a los estudiantes en el programa Magnet de producción de Roybal Film and Television en el Roybal Learning Center.

"Por lo general, la forma en que tratamos de arreglarlo es al final del proceso, y eso no ha funcionado muy bien como hemos visto".

Para tantos estudiantes del LAUSD, los sueños de Hollywood siguen siendo sólo sueños. Este programa tiene como objetivo cambiar eso con un enfoque en edición, diseño de vestuario, maquillaje y animación.

"Es realmente importante más que nada por el acceso", dijo Blanca Cruz, directora del Centro de Aprendizaje Roybal. "Si realmente queremos que las personas de nuestra comunidad prosperen y les vaya bien, debemos darles acceso a los recursos, ponerles frente a las oportunidades que no tienen".

Don Cheadle y Mindy Kaling señalan el tema de la diversidad en Hollywood. Es algo que estos estudiantes ya han notado.

Puede tener una carrera, puede tener un seguro médico y puede comprar una casa y formar una familia”, dijo Cheadle. “Solo estamos tratando de brindar acceso a estos trabajos de los que muchos niños nunca han oído hablar antes”.

Clooney fundó el esfuerzo Magnet de Producción de Cine y Televisión Roybal el año pasado junto con su socio productor de mucho tiempo, Grant Heslov, y artistas como Don Cheadle, Mindy Kaling, Kerry Washington y Eva Longoria.

El grupo trabajó para generar contribuciones y cooperación de los principales estudios de Hollywood para apoyar el esfuerzo de capacitar a los estudiantes en carreras de la industria e incluso abrirles puertas para que obtengan empleo.

La primera clase que se graduará de la Escuela Magnet de Cine y Televisión Roybal será en 2025.

"Creo que personas como George Clooney reconocen que, desde el punto de vista de la equidad, hay muchas personas en nuestra comunidad que no están representadas de manera justa", dijo Alberto Carvhalo, superintendente del LAUSD.

“Esto permitirá que la juventud de Los Ángeles se forme en un área viable donde falta talento y hay empleos”.

