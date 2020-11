LAUSD nombra a hombre nicaragüense “El Maestro del Año 2020”

Un maestro hispano fue nombrado “El maestro del Año 2020” en el Distrito Escolar Unificado de los Ángeles”.

La historia de Félix Quiñones, de raíces nicaragüenses, es un ejemplo más de que se pueden lograr los sueños con trabajo y dedicación.

El maestro Quiñones es un hombre que habla poco, pero sabe mucho, y todo eso que sabe lo llevó a recibir hace unos días el título de “El Maestro del Año 2020”.

“Me siento bien orgulloso, me siento bien feliz de estar en esta profesión por 22 años, entonces le he puesto mucho trabajo, y he crecido mucho”, dijo Quiñones.

Para alcanzar este logro, Quiñones, un maestro de educación física, tuvo que competir con otros colegas a los que terminó superando.

“El distrito elige 22 maestros cada año, y yo fui elegido en mi asignatura de Educación Física”, agregó.

Quiñones, es hijo de una madre inmigrante que lo tuvo cuando ella tenía apenas 17 años de edad y que se opuso a abortar como se propusieron con el argumento de que era muy joven para tener un hijo.

“Siendo católica, para mí hubiera sido muy traumático tomar esa decisión, entonces yo tomé la decisión de ser madre”, dijo Ivania Pisculich, mamá de Félix Quiñones.

Con la humildad que lo caracteriza, este maestro asegura que el logro no fue solo para él.

“Es una celebración de familia, no necesariamente Félix Quiñones, es más una reflexión de amor de la familia, la importancia de apoyarnos y de seguir adelante como familia”, señaló.

La madre nicaragüense, que también estudio y se graduó de la universidad, pese a todas las adversidades, asegura estar convencida de que la educación es la clave para lograr el éxito.